Auf dem Frühstückstisch – was haben Läuse mit Honig zu tun?

Von: Anna Heyers

Vor Kurzem gab es die Info, dass Insekten in Lebensmitteln verwendet werden dürfe. Doch in einigen Produkten sind seit Jahren Insekten enthalten. Sogar bei Honig kommen wir nicht ganz drum herum.

Seit Ende Januar sind Insekten in Pulverform als Zutat in Lebensmitteln durch die Europäische Union genehmigt. Bei zahlreichen Menschen hat diese Nachricht für Aufregung und Empörung gesorgt. Dabei sind in einigen alltäglichen Produkten schon seit Jahren auf die eine oder andere Art tierische Bestandteile enthalten. Häufig handelt es sich dabei um eine bestimmte Art von Läusen.

„Echtes Karmin“, auch bekannt als E120, färbt viele Süßigkeiten und Getränke knallrot. Auch in der Kosmetik-Industrie wird der Farbstoff für Lippenstifte, Nagellacke oder ähnliches eingesetzt. Nur wenige Menschen wissen jedoch, dass es sich bei echtem Karmin eigentlich um getrocknete, gekochte Cochenille-Schildläuse handelt. Tipp: Die vegane Alternative heißt E124 und ist ein roter Farbstoff, der aus Roter Beete gewonnen wird. Aber was hat das alles jetzt mit Honig zu tun? Rot ist der schließlich nicht.

Honig: Was haben Läuse mit dem Süßungsmittel zu tun?

Läuse können nicht nur für die Farbe in Lebensmitteln oder Kosmetik-Produkten verantwortlich sein. Auch auf dem Frühstückstisch sind sie mitunter anzutreffen. Besonders dann, wenn man den Geschmack von Waldhonig mag, ganz gleich ob vom Supermarkt oder Discounter. Denn für diese Honig-Art sammeln die Bienen nicht nur den Nektar von Blumen und Blüten. Auch Honigtau wird von den fleißigen Sammlern eingesammelt.

Gerade bei Waldhonig spielt eine bestimmte Art von Läusen eine wichtige Rolle. (Symbolbild) © David Fuentes/Imago

Und Honigtau ist das Produkt von Blattläusen. Sie saugen die Blätter der Pflanzen aus, auf denen sie leben, und nehmen so Wasser, Nährstoffe und viel Zucker auf. Da den Läusen eigentlich nur die Nährstoffe wichtig sind, scheiden sie den Zucker wieder aus, der sich als Honigtau auf der Pflanze sammelt – und von den Bienen aufgenommen und verarbeitet wird.

Insekten auf dem Teller: Maikäfer als Suppe oder kandiert

Wer zudem glaubt, dass man Insekten nur in fernen Ländern ganz bewusst verspeist, irrt. Denn um 1844 empfahl zum Beispiel das Magazin für Staatsarzneikunde die Zubereitung einer Maikäfersuppe zur Kräftigung. Laut Tagesschau.de sollten dafür 30 Maikäfer pro Person gefangen, gewaschen und zerstoßen werden. Die Masse wurde dann in Butter angebraten und mit Brühe aufgekocht – und das bis in die 1950er Jahre hinein. Auch kandiert waren Maikäfer lange beliebt, so ein Ernährungssoziologe der Universität Wien.