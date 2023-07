Blätterteigtaschen auf dem Kopf – Rezept für Vanille-Rhabarber-Taschen

Von: Anna Heyers

„Upside Down Puff Pastries“ sind gerade überall auf Social-Media zu sehen. Influencerin Doris Bolle zeigt, wie sie die umgedrehten Blätterteig-Taschen in ihrer Variante zubereitet.

Blätterteig geht auf, gart schnell und ist herrlich zart und knusprig – ideal also, um als Boden für Quiches oder gefüllte Taschen verwendet zu werden. Dafür wird die herzhafte oder süße Füllung auf eine Hälfte des Teigs gegeben, die andere Hälfte darüber geklappt und beide Seiten anschließend festgedrückt.

Aktuell sieht man in den sozialen Medien wie Instagram oder TikTok aber vermehrt eine Zubereitungsweise, die alles auf den Kopf stellt. Und zwar wortwörtlich: Denn bei dieser Variante kommen die Zutaten erst aufs Blech und der Blätterteig wird wie eine Decke darüber gelegt. Ist alles fertig gebacken, sind die „Upside Down Pastries“, also die umgedrehten Teigtaschen, von der einen Seite karamellisiert und saftig, von der anderen schön braun und knusprig.

Mit Pudding: TikTokerin verrät ihr Rezept für die umgedrehten Blätterteig-Taschen

Eine der zahlreichen Fans der umgedrehten Blätterteig-Taschen ist Doris Bolle aus der Nähe von München. Sie ist als @selfmade_Lebensfreude Teil von Starcook, dem Food-Network, wo sie das folgende und weitere Rezepte mit anderen teilt. Für ihre Blätterteig-Variante mit Pudding und Rhabarber benötigen Sie:

Zutaten:

0,5 l Vanille-Pudding (nach Packungsanleitung zubereitet oder selbst gemacht)

300-400 g Rhabarber (oder Früchte nach Wahl, z.B. Birnen)

1 Pck. Blätterteig (TK, alternativ: Frischetheke)

Honig

100 g Mandeln (gehackt)

Zimt-Zucker nach Geschmack

Zubereitung der Blätterteigtaschen mit Rhabarber und Vanille-Pudding

Blätterteigtaschen mit Rhabarber und Pudding können so aussehen – oder ganz anders und auf dem Kopf. Schmecken werden sie bestimmt in jeder Variation. (Symbolbild) © HeikeRau/Imago

In Ihrem TikTok-Video macht Doris die Zubereitung vor:

Pudding nach Anleitung kochen. Währenddessen Rhabarber schälen und in kleine Stücke schneiden. Ist der Pudding angedickt, Rhabarber hinzugeben und etwa zwei Minuten garen lassen. Dabei immer rühren, sonst brennt es an. Danach von der Hitze nehmen. Backofen auf 200 Grad vorheizen. Wenn TK-Blätterteig: Herausholen und die einzelnen Portionen halbieren und leicht antauen lassen Backblech vorbereiten und z.B. mit Backpapier auslegen. Honig direkt aufs Blech geben, ca. 1 EL pro Blätterteigtasche. Darauf Mandeln (ca. 1 EL) und die Pudding-Rhabarber-Mischung geben (ca. 1-2 EL). Den Blätterteig wie eine Decke auf die Häufchen legen und anschließend mit einer Gabel rundherum fest ans Blech drücken. Ziel soll hier sein, dass nichts ausläuft. Anschließend bei etwa 200 Grad Ober-/Unterhitze (180 Grad Umluft) für 20 Minuten im vorgeheizten Ofen backen.

Tipp von Doris: „Wenn es doch ausgelaufen ist, dann einfach zwei Hälften übereinander legen – schmecken tun sie trotzdem!“