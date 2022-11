Ein saftiger Glühweinkuchen stimmt Sie schon beim Backen auf Weihnachten ein

Von: Maria Wendel

Teilen

Lust auf einen saftigen Kuchen mit weihnachtlicher Note, schnell auf dem Blech gebacken? Dann wird Ihnen dieser Glühweinkuchen garantiert schmecken.

Bei diesem Rezept handelt es sich quasi um einen Rotweinkuchen reloaded. Hier verwenden wir keinen gewöhnlichen Rotwein zum Backen, sondern exklusiven Glühwein, der uns in Weihnachtsstimmung versetzt. Der Kuchen schmeckt nicht nur geübten Weintrinkern, da ein Großteil des Alkohols beim Backen ohnehin verfliegt. Durch den Glühwein bekommt der Kuchen aber eine würzige und fruchtige Note. Probieren Sie es unbedingt aus!

Lesen Sie auch: Glühwein mal anders: Mit diesem Cocktail die Vorweihnachtszeit spritzig einläuten.

Beispielbild – nicht das tatsächliche Rezeptbild.

Diese Zutaten brauchen Sie für das Rezept für Glühweinkuchen: Weihnachtsstimmung garantiert

Für den Glühweinkuchen vom Blech:

300 g Schokolade (am besten Zartbitter)

500 g weiche Butter

250 g Zucker

2 Päckchen Vanillezucker

8 Eier

500 g Mehl

4 TL Backpulver

250 ml Glühwein

Für den Guss:

100 ml Glühwein

250 g Puderzucker

Wer es noch weihnachtlicher mag, kann auch weitere Gewürze in den Teig geben wie Zimt, Muskat oder Kakaopulver.

Auch interessant: Dieses Bananenbrot mit Haferflocken backen Sie im Handumdrehen.

Rezept für Glühweinkuchen: So backen Sie den weihnachtlichen Blechkuchen

Zuerst schmelzen Sie die grob gehackte Schokolade über einem heißen Wasserbad. Geben Sie die Butter, den Zucker, den Vanillezucker und die Eier in eine Schüssel und rühren Sie diese Zutaten mit dem Handrührgerät schaumig. Geben Sie nun die geschmolzene Schokolade hinzu und verrühren Sie alles. Vermischen Sie Mehl und Backpulver und fügen Sie abwechselnd die Mehl-Backpulver-Mischung und den Glühwein zu den restlichen Zutaten hinzu. Rühren Sie dabei weiter um, sodass ein glatter Teig entsteht. Heizen Sie den Backofen auf 175 °C vor. Legen Sie eine große viereckige Kuchenform oder ein Backblech mit Backpapier aus und gießen Sie den Teig hinein. Backen Sie den Glühweinkuchen im heißen Ofen für etwa 20 bis 25 Minuten. Holen Sie das Blech aus dem Backofen und lassen Sie den Kuchen abkühlen. Derweil können Sie den Guss zubereiten: Verrühren Sie den restlichen Glühwein mit dem Puderzucker. Geben Sie den Guss über den abgekühlten Glühweinkuchen. Nach Belieben können Sie ihn jetzt noch dekorieren, zum Beispiel mit Nüssen, bunten Zuckerstreuseln oder Dekoperlen.

Weiterschlemmen: Haferflocken-Apfelkuchen ist der perfekte Nachtisch: fruchtig, lecker und mit wenig Zucker.

Das große Wein-ABC für Einsteiger Fotostrecke ansehen

Zum Servieren schneiden Sie den Blechkuchen einfach in handliche Stücke. Besonders lecker schmeckt dieser Glühweinkuchen natürlich in weihnachtlich-heimeliger Atmosphäre: Machen Sie schöne Weihnachtsmusik an und servieren Sie Glühwein oder Punsch zum Kuchen. Guten Appetit!