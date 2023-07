Der muss weinen – der Tränenkuchen ist einer der besten Käsekuchen der Welt

Von: Anna Heyers

Käsekuchen gehört mit zu den beliebtesten Kuchen überhaupt. Aber haben Sie schon mal einen gesehen, der weinen muss, damit er perfekt wird? Dürfen wir vorstellen: der Tränenkuchen.

Käsekuchen gibt es in den verschiedensten Formen und Zubereitungsarten: mal mit Schokoboden, mal mit Schwarzwälder Charme oder mal wie von Oma. Außerdem kann Käsekuchen grob in drei Kategorien aufgeilt werden: der sündig-cremige New-York-Cheesecake (z.B. mit Creme Double als Zutat), No-Bake-Kuchen aus dem Kühlschrank (wie das gelatinefreie Rezept von Martha Stewart) oder der Klassiker mit Quark.

Beim Tränenkuchen, auch Goldtröpfchentorte genannt, handelt es sich im Grunde um einen klassischen Käsekuchen, der aber zusätzlich eine Baiserhaube aufgesetzt bekommt.

Woher kommt der Name Tränenkuchen?

Wenn alles geklappt hat, sind nach dem Abkühlen auf der Baiserhaube des Käsekuchens goldene Tröpfchen zu sehen: die Tränen des Tränenkuchens. © Einfach Tasty

Ziel bei diesem Kuchen ist es, dass am Ende auf dem Baiser kleine, goldene Tropfen zu sehen sind: die Tränen. Sie entstehen allerdings nicht während des Backens, sondern erst beim Abkühlen. Der Tränenkuchen sollte deshalb auch nicht so lange im Ofen bleiben, bis die Baiserhaube komplett hart gegart ist. Braune Stellen in der Haube zeigen, dass dort der Zucker karamellisiert ist. Beim Abkühlen gibt der Käsekuchen etwas Feuchtigkeit ab, die löst den Karamell-Zucker und die Feuchtigkeit verbindet sich zu goldfarbenen Tröpfchen.

Die Zutaten für den Tränenkuchen

Die Angaben passen wunderbar für eine Springform mit 26 Zentimeter Durchmesser. Sie brauchen folgende Zutaten:

Für den Boden:

220 g Mehl

120 g Zucker

1 Prise Salz

150 g Butter

Mehl zum Bestäuben der Arbeitsplatte

Butter für die Form

Für die Füllung:

750 g Magerquark

120 g Zucker

1 Pck. Vanillinzucker

1 Pck. Puddingpulver Vanille (geht auch selbstgemacht)

3 Eigelbe (Gr. M, Eiweiß aufbewahren)

150 ml Öl (neutral, z.B. Rapsöl oder Sonnenblumenöl)

400 ml Milch

Für die Baiserhaube:

3 Eiweiß

100 g Zucker

Tipp: Für das beste Ergebnis sollten in den meisten Fällen alle Zutaten dieselbe Temperatur, zum Beispiel Raumtemperatur haben. Das hilft auch dabei, die typischsten Fehler beim Backen eines Käsekuchens zu verhindern. Hier sollte allerdings die Butter, wie bei einem Mürbeteig, kalt sein.

Die Zubereitung des Tränenkuchens

Dann geht es an die Zubereitung. Planen Sie hier etwa 30 Minuten Kühlzeit für den Boden ein. Außerdem sollte er über Nacht im Ofen bleiben, besser also einen Tag vorplanen – so schwer es auch fallen mag.

Boden: Mehl mit Zucker und Salz in einer Schüssel vermischen. Butter in Würfeln hinzugeben und alles zum glatten Teig verkneten. 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen. Boden: Ofen vorheizen (Umluft: 180° C, Ober-/Unterhitze: 200° C), Springform fetten, Mürbeteig ausrollen und die Form damit auslegen. Dabei einen vier bis fünf Zentimeter hohen Rand stehen lassen. Mürbeteig anschließend ein paar mal mit der Gabel einstechen. Füllung: Quark glattrühren und Zucker, Vanillinzucker und Puddingpulver währenddessen hinzugeben. Eigelbe, Öl und Milch miteinander verquirlen und ebenfalls zur Mischung geben. Füllung: Käsekuchenmasse anschließend in die vorbereitete Form füllen und im unteren Drittel des Backofens ca. 45 Minuten backen. Wichtig: Nach Ende der Dreiviertelstunde den Kuchen im Ofen lassen, er ist noch nicht ganz fertig gebacken. Baiser: Kurz vor Ende der Backzeit das Baiser beginnen und die Eiweiße mit dem Zucker steif schlagen. Kuchen herausnehmen und die Baisermasse zügig auf dem heißen Kuchen verstreichen, am besten wellenartig. Dann geht es bei 140 Grad Umluft (Ober-/Unterhitze: 160° C) nochmal für etwa 25 Minuten in den Ofen. Auskühlen: Erst etwa eine halbe Stunde auf einem Kuchenrost, dann am besten über Nacht im geschlossenen, ausgeschalteten Ofen. Am nächsten Tag sollten die „Tränen“ dann zu sehen sein.

Zugegeben: Beim Tränenkuchen ist Geduld gefragt. Aber die lohnt sich am Ende, versprochen.