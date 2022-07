Diese Blitzbeilage zum Grillen müssen Sie ausprobieren

Von: Anja Auer

Schluss mit den immer gleichen Grillbeilagen. Lassen Sie sich gegrillten Fenchel mit Parmesan schmecken! © Matthias Würfl

Baguette mit Kräuterbutter, Maiskolben, Salat - bringen Sie Abwechslung in Ihre Beilagen zum Grillen. Dieses Rezept ist super einfach und richtig lecker.

Zum Grillen gehören auch leckere Beilagen.

Viele sind dabei wenig kreativ und tischen immer dieselben Beilagen wie Nudelsalat und Co. auf.

Probieren Sie stattdessen mal dieses einfache und schnelle Rezept.

Die Grillsaison hat bereits begonnen, wenn auch aufgrund der aktuellen Lage nur im kleinen Kreis gegrillt werden darf. Und über was macht sich der Ottonormalverbraucher zuerst einmal generell Gedanken? Richtig: Welches Fleisch und welche Wurst landen auf dem Grillrost? Dass es aber auch Vegetarier gibt und Menschen, die hin und wieder gerne mal in die eine oder andere gemüselastige Beilage beißen, wird in der ersten Euphorie vergessen. Doch sind es gerade die Beilagen, die aus dem Grillen ein Erlebnis machen. Nur Fleisch und Wurst? Das wird doch langweilig. Deshalb kümmern wir uns heute darum, wie man Fenchel richtig grillt.

Woran erkennen Sie frischen Fenchel?

Zuerst einmal: Groß ist nicht immer gleich gut. Das gilt auch beim Fenchel. Wer im Supermarkt zu den größten Knollen greift, liegt oft daneben. Großer Fenchel ist auch älterer Fenchel. Und dieser muss nicht, kann aber holzig sein. Zudem ist bei großem Fenchel auch immer ein großer Strunk enthalten. Auf Nummer sicher geht, wer sich kleine bis mittlere Knollen kauft. Und: Achten Sie auf den Strunk: Ist dieser schon bräunlich und ausgedörrt, haben Sie es mit einem Exemplar zu tun, das schon länger liegt. Auch bräunliches Fenchelkraut am oberen Ende sagt uns: Finger weg. Dann an diesem Tag lieber auf Fenchel verzichten und sich fürs Zucchini grillen entscheiden.

Eine Feuerplatte (Plancha) ist eine tolle Hilfe, wenn Sie kleines Grillgut zubereiten. © Matthias Würfl

Beilage zum Grillen: Zwei Varianten den Fenchel zu grillen

Zum einen kann man den Fenchel waschen, diesen vierteln und mit Olivenöl eingepinselt bei mittlerer Hitze direkt über der Glut oder den Brennstäben des Gasgrills grillen. Dabei immer mal wieder wenden. Besonders lecker beim Servieren: Ein wenig geriebenen Parmesan darüberstreuen. Wer möchte, gibt auch noch paar Spritzer Balsamico drüber.

Die zweite Möglichkeit ist, den Fenchel auf einer sogenannten Feuerplatte (auch Plancha genannt) zu grillen. Diese können Sie als Grillzubehör kaufen. Man legt dabei die Eisenplatte auf den Grill und erhitzt diese. Ein Vorteil: Es gibt viele Plancha-Rezepte, bei denen man eher kleineres Grillgut auflegt: wie Garnelen, Minitomaten oder in Scheiben geschnittene Zwiebeln. Und dieses fällt einem dabei eben nicht durch den Rost. Warum wir für den Fenchel nun eine solche Platte verwenden, wo die Viertel doch eh nicht durch den Rost fallen? Man grillt bei dieser zweiten Variante keine Viertel, sondern schneidet diese bereits vor dem Grillen in mundgerechte Stücke. Der Vorteil: Zum einen ist die Grillzeit eine wesentlich kürzere – kleine Stücke benötigen weniger Zeit als große. Und zum anderen: Dieser Fenchel lässt sich wunderbar warm als Beilage oder kalt als Fenchelsalat servieren. Und: Passt auch toll in einen Antipastisalat.

Wenn Sie eine Feuerplatte benutzen, können Sie den Fenchel gleich in mundgerechte Stücke schneiden. © Matthias Würfl

Beilage zum Grillen: gegrillter Fenchel mit Parmesan

Portionen: 2

Vorbereitungszeit: 5 Minuten

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Diese Zutaten brauchen Sie für den gegrillten Fenchel mit Parmesan

1 Fenchelknolle

2 EL Olivenöl

50 g Parmesan*, gerieben oder gehobelt

Salz (zum Würzen)

Pfeffer (zum Würzen)

So bereiten Sie den gegrillten Fenchel mit Parmesan zu

Zubereitung auf dem Grillrost

Die Knolle waschen, das Kraut entfernen. Den Fenchel vierteln und mit dem Olivenöl einpinseln. Auf dem Grillrost bei direkter mittlerer Hitze bis zur erwünschten Konsistenz grillen. Hierbei gleichmäßig von allen Seiten grillen. Als Beilage oder Hauptspeise servieren.

Zubereitung auf der Grillplatte

Die Knolle waschen, das Kraut entfernen. Den Fenchel halbieren oder vierteln und in kleine, mundgerechte Stücke schneiden. Dabei den Strunk entfernen. Auf der Grillplatte bei mittlerer Hitze im erhitzten Olivenöl* bis zur gewünschten Konsistenz grillen. Hierbei öfters mal wenden. Mit klein gehacktem Fenchelkraut garniert als Beilage (oder Hauptspeise servieren). Alternativ für Antipasti verwenden.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ & Food-Magazins "Die Frau am Grill". Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema "Grillen" der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill