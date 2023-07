Frischer Melonensalat zum Grillen: Gesund ernähren mit Rezepten von Profikoch Frank‘s Kitchen

Von: Janine Napirca

Gesund ernähren klappt auch mit wenig Zeit, wenn man das Essen vorher zubereitet. Profikoch Frank‘s Kitchen weiß, wie cleanes Meal Prep funktioniert.

Wer Wert auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung legt und sich verschiedene Lebensweisen schon einmal näher angesehen hat, weiß vermutlich, was hinter dem Konzept Clean Eating (Deutsch: reines/sauberes Essen) steckt. Typisch für diese Ernährungsweise sind unverarbeitete Lebensmittel wie Gemüse, Reis und Nüsse. Aber auch Hummus und Joghurt kommen zum Einsatz, wohingegen auf Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe, Farbstoffe und raffinierten Zucker verzichtet wird.

Profikoch Frank‘s Kitchen bietet Videokochkurse für Clean Eating und Meal Prep an

Auf seiner Webseite bietet Frank Schirmacher als Profikoch Frank‘s Kitchen Videokochkurse für eine gesunde und alltagstaugliche Ernährung an. Auch auf seinem Instagram-Profil finden sich inspirierende Rezepte, wie man entspannt mit Meal Prep, also vorbereitetem Essen, durch die Woche kommt. So zum Beispiel der frische Melonensalat als perfekte Beilage zum Grillen.

Frischer Melonensalat: Folgende Zutaten brauchen Sie für die Grill-Beilage

1 Wassermelone

200g Cherrytomaten

1 Gurke

1 rote Zwiebel

200 g Feta

100 g Oliven

1 Bund Basilikum

Olivenöl

Limettensaft

Salz

Pfeffer

Chiliflocken

Zubereitung: So einfach und schnell machen Sie den Melonensalat fürs Barbecue

Schälen Sie die Wassermelone und schneiden Sie das Fruchtfleisch in kleine, mundgerechte Würfel. Geben Sie die Wassermelonen-Würfel in eine große Salatschüssel. Waschen Sie die Cherry-Tomaten und halbieren Sie sie. Geben Sie sie anschließend ebenfalls in die Salatschüssel. Waschen Sie die Gurke. Wenn Sie mögen, können Sie die Schale entfernen, das ist allerdings nicht zwingend notwendig. Schneiden Sie das Gemüse ebenfalls in kleine Würfel, die Sie dann zu den anderen Zutaten in die Schüssel geben. Schälen Sie die Zwiebel, schneiden Sie sie in feine Streifen und geben Sie diese ebenso in die Salatschüssel. Auch der Feta-Käse wird in kleine Würfel geschnitten und gemeinsam mit den Oliven in die Salatschüssel gelegt. Hacken Sie die Basilikum-Blätter fein und streuen Sie sie über den Salat. Vermischen Sie schließlich alle Zutaten und schmecken Sie mit Olivenöl, Limettensaft, Salz, Pfeffer und etwas Chiliflocken ab.