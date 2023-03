Für die Grill-Saison: Gehört Salz in die (Fleisch-)Marinade oder lieber doch nicht?

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Dass Salz nicht in eine Marinade gehört, gilt als Faustregel. Aber was ist wirklich an dieser Regel dran und gibt es vielleicht doch Ausnahmen? Unser Insider-Wissen für die nächste Grill-Saison.

Zartes Fleisch, lecker gewürzt und fein gegrillt – bei dem Gedanken läuft vielen Hobbyköchen und -grillmeistern das Wasser im Mund zusammen. Ein wichtiger Bestandteil der Zubereitung: die Marinade. Was früher nur dazu diente, das Fleisch haltbarer zu machen, hat sich mittlerweile zu einer richtigen Kunstform entwickelt – bei der die Meinungen auch mal ganz schön auseinanderdriften. So ist immer wieder Gegenstand von Diskussionen, ob in eine gute Marinade nun Salz hineingehört oder nicht. Für die einen ist es ein klares No-Go, da das Salz dem Fleisch die Feuchtigkeit entziehe und es somit zäh macht. Andere wiederum schwören darauf, weil es das Grillgut erst so richtig saftig mache. Aber was stimmt denn nun?

Grillgut würzen: Was Sie beim Marinieren mit Salz beachten sollten

Tatsächlich entzieht Salz allen Lebensmitteln, mit denen es in Berührung kommt, das Wasser, wie die Branchenorga­ni­sa­tion der Schweizer Fleisch­wirtschaft, Proviande, auf ihrer Webseite erklärt. Der Prozess dahinter nennt sich Osmose. So warnt zum Beispiel US-Koch Brad Leone gegenüber dem Magazin Bon Appétit davor, zu viel Salz beim Marinieren zu verwenden – es würde den Geschmack beeinflussen und das Fleisch austrocknen. Auch das Branchenportal Readers Digest rät dazu, sparsam mit Salz umzugehen und lieber beim Grillen noch etwas nachzuwürzen.

Eine leckere Marinade macht das Grillgut erst so richtig schmackhaft. (Symbolbild) © Norman Krauss/Imago

Aber: Einen Aspekt lassen dabei viele scheinbar außer Acht, wie Proviande informiert: Nachdem der Saft zusammen mit dem gelösten Salz ausgetreten ist, wird es wieder eingesogen und wandert ins Innere des Grillguts. Das verstärkt das Eigenaroma und lockert die Muskelfasern im Fleisch, sodass es zarter wird. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist etwas Geduld zu haben und nicht erst kurz vor dem Grillen das Salz hinzuzufügen. Gerade große Fleischstücke sollten über mehrere Stunden mariniert werden, damit sie so richtig saftig werden, so Proviande.

Welche Lebensmittel dürfen Sie nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren? Fotostrecke ansehen

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht‘s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de

Salz beim Marinieren: Ja oder Nein?

Letztendlich müssen Sie selbst entscheiden, was Ihnen besser schmeckt. Falls Sie sich unsicher sind, probieren Sie einfach mal beide Methoden aus – mit und ohne Salz. Wichtig ist allerdings, dass Sie der Marinade genügend Zeit lassen, ins Fleisch einzuziehen, bevor dieses auf dem Grill landet.