Großer Bierhersteller kündigt Neuerung an, die Leben retten soll

Die viertgrößte Brauerei der Welt möchte mit einer Neuerung Leben retten. Ja, Sie haben richtig gelesen! Wie sie das tun will? Erfahren Sie hier mehr.

Eher selten findet man in Deutschland Plastikringe, die Dosen oder Flaschen von Sixpacks zusammenhalten. Sechserpackungen Bier oder Wasser kaufen wir meistens in Pappkartons oder Plastikfolien verpackt. Betroffen vom Müllproblem durch den vielen Verpackungsmüll sind wir dennoch.

Plastikringe um Sixpacks weltweites Problem

In den USA sind Plastikringe um Sixpacks Standard. Folge ist ein riesiger Haufen Plastikmüll, der auch in die Weltmeere gelangt. Besonders gefährlich sind die Öffnungen der Plastikringe für Meeresbewohner wie Fische, Schildkröten und Seevögel. Sie verheddern sich in den Öffnungen und ertrinken oder ersticken qualvoll.

Die dänische Brauerei Carlsberg will mit einer innovativen Idee dagegen steuern: Sie verwendet ab sofort Kleber, um die Dosen im Sixpack zusammenzuhalten. Das Ergebnis: "Snap-Packs", zu deutsch "Schnapp-Packungen",die ohne Plastikfolie und Ringe auskommen.

Durch diese kann laut Unternehmen bis zu 75 Prozent Plastikmüll eingespart werden, was 1.200 Tonnen oder 60 Millionen Plastiktüten entspricht.

Brauerei testet drei Jahre, bis sie perfekte Lösung findet

Drei Jahre lang experimentierten Mitarbeiter der weltweit viertgrößten Brauerei, bis der Klebstoff für die Sixpacks die richtige Konsistenz hatte: nicht zu stark, damit der Durstige die Dosen leicht trennen kann, nicht zu schwach, weil sie sonst beim Transport auseinanderbrechen würden.

Bevor die dänische Brauerei Carlsberg Snap-Packs weltweit vertreiben will, werden die Briten die Innovation testen. Geschäftsführer Cees’t Hart möchte die Klebstoff-Idee dabei nicht allein für Carlsberg beanspruchen. In einem Statement erklärt er, er würde sich glücklich schätzen, wenn Mitbewerber dieselbe Technik verwenden würden.

Brauereien im Kampf gegen Plastikmüll

Nicht nur Carlsberg ersetzt Plastikringe durch eine umweltfreundlichere Alternative, auch andere Brauereien setzen auf biologisch abbaubare Ringe. Die Sixpack-Halterung der US-Brauerei Saltwater Brewery ist sogar essbar.

