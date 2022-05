Frisch und einfach: Dieser leichte Gurkensalat ist eine schnelle Geheimwaffe

Von: Anne Tessin

Gurken sind eine knackige Erfrischung im Sommer – besonders im Salat. © Patrick Pleul/ZB/dpa

Mitten in der Gurkensaison können Sie gar nicht genug von dem Gemüse bekommen? Knackig, frisch und kalorienarm sind Gurken und dieser Salat ist besonders lecker.

Dieser Tage müssen sich Menschen mit eigenem Garten nicht unbedingt die Frage stellen, welche Gurke sie kaufen sollen - eingeschweißt oder nicht. Die Gurkensaison ist in vollem Gange und mit viel Wasser und wenig Aufwand dürfen sie fast täglich saftige, knackige Gurken ernten. Sie können das Gemüse vielseitig in der Küche anwenden, aber am häufigsten landen Gurken im Salat. An einem heißen Sommertag ist ein kalter, knackiger Gurkensalat eine tolle Erfrischung. Das folgende Rezept ist total einfach, voller Geschmack und das Beste: Sie brauchen kaum Zutaten.

In der Regel wird Gurkensalat mit Essig und Öl oder saurer Sahne gemacht. In dieser Variante nutzen Sie eine andere Zutat., die den Salat geschmacklich tatsächlich genau zwischen die zwei genannten Varianten stellt.

Frischer Gurkensalat: Diese Zutaten brauchen Sie

1 große Gurke

optional: 1 Tomate

1 großer EL Mayonnaise

2 TL Rotweinessig

0,5 TL Milch, 3,5%

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

So bereiten Sie den schnellen Gurkensalat zu

Wenn die Gurke eine festere Schale hat, waschen und schälen Sie sie. Schneiden Sie die Gurke in feine Scheiben. Vermischen Sie die Mayonnaise, den Essig und die Milch und würzen Sie das Ganze mit Salz und Pfeffer nach Geschmack. Rühren Sie das Dressing unter die Gurkenscheiben. Nun können Sie nach Geschmack noch eine in Würfel geschnittene Tomate hinzufügen, um noch etwas Geschmack und Farbe ins Spiel zu bringen. Der Salat ist aber auch mit Gurken allein lecker genug. Lassen Sie den Salat vor dem Servieren noch etwas 15 Minuten im Kühlschrank ziehen, damit er besonders frisch schmeckt.

Video: Warum Sie niemals Gurkenschale wegwerfen sollten

Die wenigen, simplen Zutaten und die kinderleichte Zubereitung lassen diesen Gurkensalat vielleicht etwas zu banal wirken, aber probieren Sie ihn trotzdem aus. Er ist so schnell gemacht und so lecker, dass er zur Salat-Geheimwaffe nach einem stressigen Arbeitstag, beim spontanen Grillfest oder als Mitbringsel beim Partybüfett wird. (ante)