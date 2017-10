Wenn Fleisch so aussieht, sollten Sie es im Kühlregal lassen

Sie legen bei Fleisch Wert auf gute Qualität? So erkennen Sie, ob Sie an der Fleischtheke wirklich eine gute Wahl getroffen haben.

In der Fleischtheke sah das Stück Rinderfilet noch appetitlich aus, aber in der Pfanne verwandelt es sich in ein graues wässriges Etwas? Damit Sie diese böse Erfahrung in Zukunft nicht mehr machen müssen, verraten wir Ihnen, wie Sie gutes Fleisch erkennen.

Mit diesen wenigen und einfachen Regeln sichern Sie sich immer einwandfreies Fleisch, aus dem Sie leckere Gerichte für sich und Ihre Lieben zaubern können.

So erkennen Sie gutes Fleisch an der Farbe

Rindfleisch : Frisches Rindfleisch variiert farblich zwischen tiefem Rot und dunklem Rosa. Zu helle Farben sind unerwünscht.

: Frisches Rindfleisch variiert farblich zwischen tiefem Rot und dunklem Rosa. Zu helle Farben sind unerwünscht. Schweinefleisch : Achten Sie auf ein zartes Rosa. Ungesunde Blässe ist auch hier ein Grund zum Liegenlassen.

: Achten Sie auf ein zartes Rosa. Ungesunde Blässe ist auch hier ein Grund zum Liegenlassen. Geflügel: Je nach Geflügelart kann die Farbe von Hellrosa bis Rot reichen. Das Brustfleisch ist hierbei immer heller als Schenkel, Flügel oder Keulen.

Lassen Sie sich das Fleisch ruhig außerhalb der Auslage zeigen. Es wird nämlich immer häufiger mit speziellem Licht gearbeitet, dass sämtliche Fleisch- und Wurstwaren rötlicher und damit frischer erscheinen lässt.

So erkennen Sie gutes Fleisch an der Oberfläche

Wenn die Farbe stimmt, sollten Sie die Oberfläche des Fleisches genau in Augenschein nehmen. Die Fläche sollte glatt und trocken sein. Schlieren und raue Stellen deuten darauf hin, dass das Fleisch schon einige Zeit an der Luft liegt. Bakterien und Keime sorgen dabei für die Unregelmäßigkeiten.

Wenn Sie das Fleisch bereits gekauft haben und auf Nummer sicher gehen wollen, drücken Sie kurz darauf. Frisches Fleisch sollte fest sein und kaum nachgeben. Achten Sie darauf, ob Wasser austritt. Das sollte nicht passieren.

Gutes Fleisch enthält Fett

Fett ist ein Geschmacksträger. Fleisch, das mit feinen Fettfäden marmoriert ist, bleibt saftiger und ist geschmackvoller.

So erkennen Sie verdorbenes Fleisch am Geruch

Natürlich können Sie nicht vom Metzger verlangen, dass er Ihnen das Stück Fleisch erst einmal zum Beschnuppern über die Theke reicht. Fällt Ihnen aber nach dem Kauf ein süßlicher oder irgendwie seltsamer Geruch auf, sollten Sie das Fleisch reklamieren. Da die Geruchsprobe bei vorgewürzten oder marinierten Fleischstücken unmöglich ist, sollten Sie von solchen Angeboten lieber Abstand nehmen und selber zur Tat schreiten.

