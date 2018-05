So haben sich Tausende den neuen Burger King Whopper kostenlos geschnappt

Individualität wird immer wichtiger und da will auch der Fast-Food-Riese Burger King mithalten. Mit dieser Aktion wurde nun die Instagram-Fangemeinde aktiviert.

Über die Umfrage-Funktion in den Instagram-Stories hat Burger King seine spanischen Fans einen neuen Whopper entwickeln lassen. Als Belohnung lockte der Fast-Food-Riese mit Gutscheinen für den maßgeschneiderten Whopper.

So zapfte Burger King die Vorlieben seiner Kunden an

Die Burgerkette befragte Instagram-Nutzer in neun 15-Sekunden-Posts nach ihren Lieblings-Whopper-Toppings, wie unter anderem "fabnews.live" berichtet. Jede der neun Zutaten hatte ihre eigene Story mit einer Umfrage. Darin wurden die Nutzer gefragt, ob sie diese Zutat auf ihrem eigenen Burger haben wollten. Nachdem die Nutzer ihre persönlichen Lieblingszutaten ausgewählt hatten, erhielten sie per Direct-Message einen Gutschein, den sie in einer spanischen Filiale für ihren maßgeschneiderten Whopper einlösen konnten. Kostenlos.

So sieht Spaniens Lieblings-Whopper aus

Aus den beliebtesten Zutaten aller Teilnehmer kreierte Burger King den "InstaWhopper", der nun in ganz Spanien in limitierter Auflage erhältlich ist. Und ganz nebenbei hat das Unternehmen mit der Aktion auch noch wertvolle Daten über die Vorlieben ihrer Kunden gesammelt.

Die Umfrage ergab, dass der ideale Whopper in Spanien aus zwei Fleisch-Patties mit Käse, Speck, Ketchup, Mayo, Salat, Zwiebeln und Tomaten besteht. Essiggurken waren die am wenigsten beliebte Zutat. Wie die Umfrage wohl in Deutschland ausgegangen wäre? Ob die Aktion auch hierzulande geplant ist, ist nicht bekannt.

