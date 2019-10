Mit dieser einfachen Zutat macht ein Starkoch Fleischpflanzerl noch schmackhafter

Hackfleisch kommt bei vielen regelmäßig auf den Tisch und Tipps, wie man es noch leckerer zubereiten kann, sind immer gern gesehen. Dieser Trick ist simpel.

Es ist ein Allrounder in der Küche und kann in vielen verschiedenen Varianten zubereitet werden: Hackfleisch ist ein Alleskönner, der vielen schmeckt. Und mit diesem Tipp können Sie es noch leckerer zubereiten.

So machen Sie Fleischpflanzerl besonders lecker

Es gibt unzählige Gerichte, die mit Hackfleisch zubereitet werden können und ein beliebtes sind Fleischpflanzerl. Die Laibchen sind schnell gemacht, schmecken warm und kalt und eignen sich auch fürs Partybüfett. Das Grundrezept ist immer gleich mit kleinen Abweichungen in den Gewürzen, aber bei der Zubereitung können Sie mit einem einfachen Kniff einen echten Unterschied machen.

Starkoch Gordon Ramsay nutzt bei Burgern einen Trick, denn Sie auch ganz einfach auf Fleischpflanzerl anwenden können. Er streicht das Hackfleisch beim Grillen mit geschmolzener Butter ein. So bekommt es eine köstliche, knusprige und karamellisierte Kruste, während das Innere zart und schön saftig bleibt.

Geschmolzene Butter macht Hackfleisch köstlich

Streichen Sie das Hack aber nicht direkt zu Beginn mit der Butter ein. Erst etwa zwei Minuten vor Garzeitende wird es Zeit für die spezielle Behandlung:

Schmelzen Sie Butter in einem Tiegel, oder auch in der Mikrowelle. Nehmen Sie einen Silikonpinsel und streichen Sie das frisch gewendete Fleischpflanzerl mit der Butter ein. Wenden Sie es nach einer Minute und streichen Sie auch die andere Seite ein.

Sie können die Fleischpflanzerl natürlich auch direkt in Butter braten, diese kann allerdings nicht so stark erhitzt werden, da sie sonst verbrennt – ein Umstand, der so manchen Hobbykoch abschreckt. Auch Butterschmalz ist eine Alternative, die aber nicht jeder im Haus hat. Es bietet sich also an, das Hack einfach zunächst in herkömmlichen Pflanzenöl zu braten und dann mit der Butterbehandlung zu veredeln.

Um Ihrem Fleischpflanzerl noch mehr Geschmack zu verleihen, können Sie statt reiner Butter auch gewürzte Butter verwenden. Probieren Sie es mit Kräuterbutter, Knoblauchbutter, Tomatenbutter oder vielleicht sogar einer Rotweinbutter...

