Mit diesem Trick entfernen Sie Sehnen und Fett von der Hähnchenbrust - sekundenschnell

Von: Anne Tessin

Wird bei Ihnen auch öfter das Hähnchenbrustfilet unfreiwillig zum Geschnetzelten? © Andreas Gebert/dpa

Hähnchenbrust kommt häufig auf den Tisch, da sie vielseitig und fettarm ist. Leider sind die Sehnen ein Haken, den Sie aber schnell und leicht entfernen können.

Hähnchenbrustfilet landet bei Ihnen häufig auf dem Teller?

Dann sind Sie vielleicht über diesen Küchentrick dankbar.

Eine Frau zeigt, wie sie Sehnen in der Hähnchenbrust mit nur einem Griff entfernt.

Kochen und braten Sie auch oft Hähnchenfleisch? Das Brustfilet ist leicht zuzubereiten, kann in vielen Gerichten eingesetzt werden und eignet sich besonders für die leichte Küche. Zwischen Ihnen und dem Essen steht jedoch das Parieren - also das Entfernen von Sehnen, überschüssigem Fett oder anderen Teilen, die Sie nicht mitessen möchten.

Sehne aus Hähnchenbrust entfernen – so geht's

Bei Hähnchenbrustfilet findet sich häufig noch eine kleine Sehne, die nicht unbedingt raus muss, aber viele stört. Wollen Sie diese entfernen, müssen Sie dafür das ganze Filet zerschneiden und auseinandernehmen. Von der ursprünglichen Form ist dann meist nicht mehr viel zu sehen. Was bei Geschnetzeltem kein Problem ist, ist bei Rezepten, für die das Filet ganz bleiben soll, ziemlich unglücklich. Gut, dass es einen einfachen Trick gibt, mit dem Sie die Sehnen entfernen können, ohne die ganze Hähnchenbrust zu zerstören.

In einem Video auf der Plattform TikTok zeigt eine junge Frau, was sie in einem Kochkurs gelernt hat:

Sie legt den Anfang der Sehne zwischen die Zinken einer herkömmlichen Gabel. Dann greift sie die Sehne mit einem Küchenpapier, damit sie ihr nicht aus den Fingern gleitet. Und nun zieht sie die Sehne durch die Gabelzinken einfach aus dem Hähnchenbrustfilet.

Das Ergebnis: Die Sehne ist in einem Rutsch entfernt und das Hähnchenbrustfilet ist noch ganz.

Sehne aus Hähnchenbrust entfernen: Hier sehen Sie den Trick mit der Gabel im Video

Kein Wunder, dass die Frau ganz begeistert ist von ihrem neugewonnen Wissen. Und auch die TikTok-User sind aus dem Häuschen. Über 672.000 Mal wurde das Video bisher geliked und 9.669 Kommentare finden sich darunter (Stand 20.05.20): "Ich operiere die Hähnchenbrust immer, bevor ich sie brate." "Ich wusste gar nicht, dass ich das Teil entfernen muss."

Wenn Ihnen das bisher auch noch nicht in den Sinn gekommen ist, dann ist Ihnen sicher nichts entgangen, alle anderen können aufatmen und sich viel Frust und Zeit sparen. ante