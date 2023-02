Balsamico oder Apfel? Wie lange Essig haltbar ist, hängt von seiner Sorte ab

Von: Ines Alms

Essig kann schlecht werden, auch wenn dies einige Zeit dauert. Dabei gibt es Unterschiede bei Obst- und Branntweinessig. Ob er noch gut ist, lässt sich auf verschiedene Weise prüfen.

Wer genau schaut, wird beim Essig meist kein Mindesthaltbarkeitsdatum auf der Flasche finden – denn dieses ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Aber woher weiß man dann, wie lange er haltbar ist? Oder wie lange ist er noch gut, wenn die Flasche geöffnet wurde?

Wie lange Essig haltbar ist, kommt auf die Sorte an

Balsamico-Essig ist aufgrund des höheren Zuckergehalts weniger lange haltbar. © agefotostock/Imago

Essig ist aufgrund seines hohen Gehalts an Säuren in der geschlossenen Flasche jahrelang haltbar. Ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum angegeben, sollte man sich grob daran orientieren, doch in der Regel ist das Produkt trotzdem noch mehrere Monate darüber hinaus verzehrfähig. Dies gilt zum Beispiel für manche Bio-Essige, aber auch bei einem selbst hergestellten Essig, der nicht unter den sterilen Bedingungen eines Großherstellers produziert wurde.

Ist die Essigflasche einmal geöffnet, kann man mit einer Haltbarkeit von mehreren Monaten rechnen. Hat man Zweifel, ob das Produkt noch gut ist, sollte man es mit den eigenen Sinnen prüfen. Riecht der Essig muffig, modrig oder schmeckt er faulig? Dann ist der Rat: weg damit. Dies gilt erst recht, wenn man schon eine pelzige Schicht wie Schimmel sieht – selbst wenn man diese entfernt, sollte man den Rest nicht mehr verwenden – auch nicht zur Reinigung im Haushalt. Zieht der Essig Schlieren oder enthält viele Trübstoffe, kann dies zwar natürlich bedingt sein, aber es ist dennoch sicherer, ihn zu entsorgen.

Aceto Balsamico enthält mehr Zucker als Branntweinessig

Grundsätzlich ist Branntweinessig noch länger haltbar als Obstessig und der süßliche Balsamico, der oft aus Traubenmost hergestellt wird. Denn diese Sorten enthalten etwas weniger Säure, dafür aber mehr Zucker. Auch Essigzubereitungen wie Salat-Dressings sind schneller verderblich, da ihnen meist sogar noch Fruchtmark zugesetzt ist.

Um die Haltbarkeit des Essigs zu verlängern, sollte man auf die richtige Hygiene und Aufbewahrung achten. Die Flasche, vor allem die Öffnung, bleibt im Idealfall stets sauber. Den Essig lagert man außerdem am besten dunkel und gut verschlossen bei einer eher kühleren Zimmertemperatur.