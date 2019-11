Fans müssen schwer schlucken: Hanuta bald komplett neu

Seit den sechziger Jahren begeistert die italienische Haselnussschnitte Hanuta die Leckermäulchen dieser Welt. Doch auch Ferrero geht mit der Zeit - und führt etwas Neues ein.

Vor einem Jahr hat Ferrero angefangen, seine Haselnussschnitten Hanuta nicht mehr in Alufolie sondern in Plastik zu verpacken. Schon das sorgte für einen riesigen Aufschrei in der Fangemeinde. Doch was werden die treuen Hanuta-Nascher erst zu diesem Image-Wechsel sagen?

Hanuta Riegel ist anderem Produkt zu ähnlich

Ferrero hat ein völlig neues Hanuta auf den Markt gebracht: den Hanuta Riegel. Dieser soll laut dem Hersteller der "Kracher des Jahres" werden. Vor dem Verkaufsstart schickte das Unternehmen das neue Produkt an ein paar Testkunden. Und tatsächlich fallen deren Meinungen über den Geschmack gar nicht so schlecht aus. Doch manchen fällt eine frappierende Ähnlichkeit zu einem anderen bekannten Süßwaren-Produkt auf.

Testkunden finden: Optik und Geschmack ähneln dem Knoppers-Riegel

"Für mich waren sie zu sehr Knoppers", meinte ein Kunde. Und ja, die optische Ähnlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen. Schon im August 2017 hatte Storck seine Riegel-Variante von Knoppers auf den Markt gebracht. Jetzt zieht Hanuta hinterher, doch auch der Geschmack der beiden Riegel scheint sich zu ähneln: "Super lecker, aber fast wie der des Mitbewerbers. Ich mag euer Knoppers", kommentierte ein Facebook-Nutzer. Ein anderer schrieb: "Das kann nicht nach Hanuta schmecken. Da sind wesentlich mehr Komponenten drin. Ähnelt eher einem Knoppers-Riegel."

Wenn er Ende November auf den Markt kommt können Sie sich selbst ein Bild vom neuen "Hanuta Riegel" machen, schreibt das Nachrichten-Portal Express.de.

