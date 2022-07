Kühlschrankkuchen für warme Sommertage: So machen Sie eine köstliche Heidelbeer-Joghurt-Torte

Von: Maria Wendel

Die coole Heidelbeer-Joghurt-Torte ist zum Dahinschmelzen gut. (Symbolbild) © Imago

Im Sommer hat man Lust auf leichte Kuchen und Torten. Dieses Rezept überzeugt mit einer frischen Joghurtcreme und leckeren Heidelbeeren.

Wenn es im Sommer heißer wird, will man nicht lange in der Küche stehen und beim Backen schwitzen. Ein einfaches Rezept muss her, bei dem der Ofen aus bleiben kann und stattdessen der Kühlschrank zum Einsatz kommt. Für solche Fälle sind Kühlschrankkuchen wie diese Heidelbeer-Joghurt-Torte ideal: Ein Boden aus Keksen und Butter, obendrauf eine leichte Creme aus Joghurt, Sahne und Co., die mit pürierten Heidelbeeren verrührt wird. Sie können das Obst natürlich auch ganz nach Belieben ersetzen, die Torte schmeckt genauso gut mit Erdbeeren oder Himbeeren. Viel Spaß beim Nicht-Backen und guten Appetit!

Rezept für eine Heidelbeer-Joghurt-Torte: Die Zutaten

Portionsgröße: für eine Springform (12 Stücke) Zubereitungszeit: 20 Minuten Kühlzeit: mind. 7 Stunden

Für den Boden:

200 g Butterkekse oder Löffelbiskuits

125 g Butter

Für die Creme:

500 g Heidelbeeren

300 g Sahne

600 g Joghurt

100 g Frischkäse

6 EL Zucker

Abrieb und Saft einer Bio-Zitrone – mit diesem Trick geht das Zitronenschalereiben ganz leicht

Mark einer Vanilleschote

10 Blatt Gelatine

Kühlschrankkuchen ohne Backen: Rezept für Heidelbeer-Joghurt-Torte

Legen Sie ein Blatt Backpapier auf eine Kuchenplatte und stellen Sie einen Springformrand darauf. Für den Boden geben Sie die Kekse bzw. Löffelbiskuits in einen Gefrierbeutel und zerkrümeln Sie diese mit einem Nudelholz. Schmelzen Sie die Butter und vermischen Sie sie mit den Keksbröseln. Geben Sie die Masse in den Springformrand und drücken Sie sie zu einem Boden fest. Stellen Sie den Boden für ca. eine Stunde kalt. Waschen und pürieren Sie die Heidelbeeren. Schlagen Sie die Sahne steif – wie das sogar ohne Mixer gelingt, lesen Sie hier. Für die Creme verrühren Sie Joghurt, Frischkäse, Zucker, Zitronenabrieb, Vanillemark und die pürierten Heidelbeeren miteinander. Heben Sie vorsichtig die Sahne unter, damit die Masse fluffig bleibt. Weichen Sie die Blatt-Gelatine ein, drücken Sie sie aus und lösen Sie sie im warmen Zitronensaft auf. Dann rühren Sie die Gelatine zügig unter die Joghurtcreme. Geben Sie die Creme auf den gekühlten Keksboden und stellen Sie die Heidelbeer-Joghurt-Torte für mindestens 6 Stunden, noch besser über Nacht, in den Kühlschrank. Nach Belieben können Sie den Kühlschrankkuchen vor dem Servieren mit weiteren Heidelbeeren dekorieren.

