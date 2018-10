"Hören Sie auf, ihren fetten Hintern zu füttern": Frau warnt McDonald's-Kunden

Überkommt Sie mitten in der Nacht manchmal ein Hunger, den nur etwas stillen kann, das ungesund und fettig ist? Diese fassungslose Frau kennt auch so jemanden.

Mitternachtssnacks sind nicht gut für die Figur, das weiß man doch. Hunde wissen es aber scheinbar nicht. Das beweist der Aufruf dieser aufgebrachten Hundebesitzerin, über den derzeit tausende Internetuser lachen.

Hündin schnorrt sich vor McDonald's durch

Die Amerikanerin Betsy Reyes hatte scheinbar einen konkreten Verdacht, als sie ihre Fellnase nachts verfolgte. Ihr Gespür trog sie nicht, denn Betsy entdeckte einen echten Knaller: Ihre Hündin Princess machte sich doch tatsächlich nachts davon und postierte sich vor einem McDonald's-Restaurant in der Nähe. Dort bettelte sie auf dem Parkplatz Leute an, die in ihren Autos saßen und Burger aßen.

Verärgerte Besitzerin wendet sich an McDonald's-Kunden

Auf Facebook postete die verblüffte Besitzerin dann ein Beweisvideo von ihrer wohlgenährten Princess, die sich auf dem Parkplatz als hungrige Streunerin ausgibt. Ganz schön clever...

"Fall ihr jemals meinen Hund bei McDonald's seht, hört auf, ihren fetten Hintern zu füttern! Sie ist nicht mal ein Streuner. Sie ist eine Schmarotzerin, die so tut als würde sie streunen, damit die Leute Mitleid mit ihr haben und sie mit Burgern füttern."

Die junge Frau postete auch ein Video, indem sie ihre verfressene Hündin auf frischer Tat ertappt und sie "zur Rede stellt":

Auch wenn das ganze fettige und salzige Essen sicher nicht gut für Princess ist, muss man einfach Respekt haben vor dem Einfallsreichtum der Hündin.

Lesen Sie auch: Kostenlos nachfüllen? Dieser McDonald's-Kunde beschwert sich und erlebt Überraschung

ante