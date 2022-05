Holunderblütensirup: Sommerliche Erfrischung für Klein und Groß

Von: Anja Auer

Mit wenigen Schritten machen Sie leckeren Holunderblütensirup ganz einfach selbst. © Frau am Grill

Holunderblütensirup klappt ganz fix und macht sich praktisch von selbst, wenn man das richtige Rezept kennt. Wir verraten Ihnen, wie Sie den leckeren Sirup herstellen.

Von Mitte Mai bis ungefähr Mitte Juni sieht man sie überall an Waldrändern oder Wiesenwegen. Auch sind sie an Bachläufen zu entdecken. Und manchmal stehen sie in heimischen Gärten. Die Rede ist von Holunderbüschen mit ihren prachtvollen weißen Blüten and ihren Dolden. Teilweise wuchern die Büsche wie Unkraut. Und das ist gut, denn: Nicht erst die Beeren können zu herrlichem Holundersaft verarbeitet werden. Schon für die Blüten gibt es verschiedene Verwendungszwecke.

Hier bietet sich ein Rezept für Holunderblütensirup an. Das klappt ganz fix und macht sich praktisch von selbst. Lediglich pflücken muss man die Blüten und später einmal das angesetzte Blütenwasser mit einer Handvoll Zutaten aufkochen. In Flaschen abgefüllt und an einem kühlen Platz gelagert hält der Sirup monatelang. Zu verwenden ist er beispielsweise für das Modegetränk „Hugo“, das aus Prosecco, Holunderblütensirup, Minze und Limette besteht. Aber nicht nur als Zutat zu diesem Partygetränk macht sich der Holunderblütensirup gut, denn: Ein Mineralwasser mit einem Schuss des sehr intensiven Sirups „gespritzt“ eignet sich hervorragend als Erfrischung an einem heißen Sommertag. Und ist sicherlich auch für Kinder ab und zu eine sinnvolle Alternative zu überzuckerten Softdrinks.

So gelingt Ihnen Holunderblütensirup

Portion: 2 Liter

Vorbereitungszeit: 10 Minuten

Kochzeit: 5 Minuten

Wartezeit: 1 Tag

Zutaten für Holunderblütensirup

30-40 Holunderblütendolden

2 Liter Wasser

3kg Zucker

1 Orange

1 Zitrone

40 g Ascorbinsäure

Holunderblütensirup: Zubereitung

Holunderblütendolden in einen Topf geben und mit Wasser aufgießen und abgedeckt einen Tag ziehen lassen. Die Holunderblüten-Brühe durch ein feines Sieb oder Geschirrtuch gießen. Die aufgefangene Flüssigkeit wieder in einen Topf geben und mit Zucker und mit frisch gepressten Orangen- und Zitronensaft zirka zwei Minuten kochen lassen. Die Ascorbinsäure mit einem Schneebesen gut unterrühren und noch heiß in verschließbare Gläser oder Flaschen füllen.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ- & Food-Magazins „Die Frau am Grill“. Nebenbei betreibt sie den größten YouTube-Kanal zum Thema „Grillen“, der im deutschsprachigen Raum von einer Frau produziert wird. Die meisten der Rezepte gelingen aber nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Weitere Rezepte finden Sie auf www.die-frau-am-grill.de und dem YouTube-Kanal www.youtube.com/diefrauamgrill