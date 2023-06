Holunderblütensirup mit nur fünf Zutaten einfach selber machen und im alkoholfreien Frischegetränk genießen

Von: Janine Napirca

Teilen

Für das süße Erfrischungsgetränk aus Holunderblütendolden brauchen Sie nur fünf Zutaten – worauf warten Sie noch? Probieren Sie das Rezept aus.

Gerade an heißen Sommertagen ist es wichtig, ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Sie tun sich mit Leitungs- oder Mineralwasser schwer, die erforderliche Trinkmenge zu erreichen? Dann versuchen Sie es doch mit einem Getränk, das den Durst löscht und dabei auch noch gut schmeckt. Wenn Sie Holunderblütensirup selbst herstellen, ist er ohne künstliche Zusätze und Sie können das Erfrischungsgetränk nach Ihrem eigenen Geschmack zubereiten. Zudem nehmen Sie mit dem Holunderblütensirup wichtige Vitamine und Antioxidantien auf. Holunder ist nicht so Ihre Lieblingsgeschmacksrichtung? Dann probieren Sie doch die Waldmeister-Bowle oder Erdbeerlimes – für beides sind ebenfalls nur fünf Zutaten nötig.

Folgende Zutaten benötigen Sie, um Holunderblütensirup selbst herzustellen

3 l Wasser

3 kg Zucker

25 Holunderblütendolden

4 Zitronen

120 g Zitronensäure

Außerdem brauchen Sie ein paar ausgekochte Flaschen zum Abfüllen des selbstgemachten Holunderblütensirups.

Haben Sie schon einmal Holunderblütensirup selbst gemacht? So schwer, wie Sie vielleicht denken, ist das gar nicht. (Symbolbild) © Weingartner-Foto/Imago

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht’s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de

So einfach und schnell geht die Zubereitung von Holunderblütensirup

Geben Sie das Wasser in einen Kochtopf, fügen Sie den Zucker hinzu und warten Sie, bis sich der Zucker vollständig aufgelöst hat. Lassen Sie das Zuckerwasser abkühlen und schütteln Sie in der Zwischenzeit die Holunderblütendolden vorsichtig aus. So werden Sie Insekten, die sich darin befinden können, los. Schneiden Sie dann die dicken Stängel ab. Waschen Sie die Zitronen gründlich, schneiden Sie sie in Scheiben und legen Sie sie in das abgekühlte Zuckerwasser. Fügen Sie die Zitronensäure und die Holunderblüten hinzu und lassen Sie die Mischung drei Tage abgedeckt stehen. Denken Sie allerdings daran, regelmäßig umzurühren. Filtern Sie den Holunderblütensirup durch ein sauberes Geschirrtuch, lassen Sie ihn kurz aufkochen und füllen Sie ihn dann in die ausgekochten Flaschen.

Erfrischende Alternative: Entdecken Sie die besten alkoholfreien Cocktails Fotostrecke ansehen

Mit selbstgemachtem Holunderblütensirup können Sie nicht nur das beliebte alkoholhaltige Getränk Hugo mixen. Auch in der alkoholfreien Variante schmeckt das Getränk im Sommer herrlich erfrischend. Geben Sie einfach 20 Milliliter des selbstgemachten Holunderblütensirups in ein Glas mit 250 Milliliter Mineralwasser. Ein paar Eiswürfel oder Crushed Eis sorgen für die richtige Abkühlung, mit ein paar Pfefferminzblättern und einer Zitronenscheibe macht Ihr Erfrischungsgetränk auch optisch etwas her.