Insekten in Lebensmitteln erlaubt: Was das für Verbraucher bedeutet

Wie entzieht Ihr Euch dem #Insekten Essen?Werdet ihr jetzt alle Bäcker und Konditoren, esst Ihr keine Schokolade mehr.Werdet Ihr jetzt zum do IT your self Lebensmittel Hersteller?Oder ist es Euch egal? Ich für meinen Teil habe große Angst und noch größer ist der Ekel.