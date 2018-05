Ein Jahr haltbar: So schmeckt der Döner aus der Dose

Döner geht immer und überall und ab jetzt wohl auch zu Hause. Ein besonders findiger Geschäftsmann will nun mit einer neuen Erfindung den Imbissbuden Konkurrenz machen.

Brot, Soße, Fleisch, Kraut. Diese Zutaten gehören in einen Döner und sie passen scheinbar auch in eine Dose.

Dosendöner für die Vorratskammer

Ein Bäcker aus Hessen hat den "Döner for one" in der Dose erfunden. Er quetscht alle Bestandteile in eine Konservendose, erhitzt das Ganze auf 180 Grad Celsius, um Bakterien abzutöten und schon soll der Dosen-Döner ein Jahr lang haltbar sein.

So bereiten Sie den Döner aus der Dose zu

Vor dem Verzehr müssen Sie die Dose ca. zehn Minuten im Wasserbad erwärmen. Danach soll man die Dose auf beiden Seiten öffnen, den Döner herausdrücken und noch einige Minuten ruhen lassen, damit er seinen Geschmack entfalten kann. Klingt seltsam, soll aber laut Geschmacktest in der Fußgängerzone überraschend gut schmecken.

Wenn Sie also für einen Wirbelsturm oder die Zombie-Apokalypse vorsorgen und auf Ihren geliebten Döner nicht verzichten wollen, können Sie sich Ihre Vorratskammer mit Dosen-Döner füllen. Auch in Campern sieht der Hersteller aussichtsreiche Kunden. Eine Dose Döner am Lagerfeuer? Das hat doch was. 4,90 Euro müssen Sie pro Dose und 150 Gramm Inhalt berappen. Das ist nicht nur teurer als ein frischer Döner, sondern man bekommt auch viel weniger für sein Geld. 350 Gramm wiegt ein durchschnittlicher Döner.

Wie der Dosen-Döner schmeckt, sehen Sie im Video:

