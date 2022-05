Schneller Joghurtkuchen: So gelingt Ihnen der saftige Kuchen ganz ohne Mehl und Butter

Von: Maria Dirschauer

Zum Kuchenbacken braucht es Mehl und Butter? Mitnichten – auch ohne diese klassischen Zutaten backen Sie einen herrlichen Joghurtkuchen. Hier gibt‘s das Rezept.

Backen ist ein großartiges Hobby, denn es gelingt – je nach Kuchen-Rezept und Ansprüchen – fast immer und das Ergebnis kann man direkt aufessen und wird damit für seine Arbeit belohnt. Gerade Rührkuchen, bei denen man wie der Name schon verrät nur die Zutaten zusammenrühren muss, sind prima für Anfänger geeignet. Wenige Zutaten, kurze Zubereitungszeit und ein leckeres Ergebnis: Das wünscht man sich von einem guten Kuchen-Rezept. Einziges Problem: in der aktuellen Zeit kann es im Supermarkt zu Engpässen bei bestimmten Lebensmitteln kommen. Aus Angst vor Lieferschwierigkeiten hamstern einige Verbrauchen bestimmte Zutaten wie Speiseöl, Mehl oder Butter. Was also tun – ohne Mehl und Butter kann man doch keinen Kuchen backen? Das stimmt nicht, wie dieses Rezept für einen Joghurtkuchen beweist! Durch den griechischen Joghurt brauchen Sie gar keine Butter, dafür wird der Teig herrlich cremig und saftig.

Leckeren Joghurtkuchen können Sie ganz einfach backen. © Fahrwasser/Imago

Joghurtkuchen-Rezept ohne Mehl und Butter: Diese Zutaten brauchen Sie

Portionen: für eine Springform (20 cm Durchmesser) oder Kastenform Zubereitungszeit: 15 Minuten Backzeit: 30 Minuten Schwierigkeitsgrad: einfach

4 Eier

70 g Zucker

350 g griechischer Joghurt

Mark einer Vanilleschote

Abrieb einer Bio-Zitrone – mit diesem Trick gelingt Zitronenschale reiben schnell und sauber

1 TL Backpulver

1 Päckchen Vanille-Puddingpulver

Ganz nebenbei: Wenn Sie sich Low Carb ernähren, ist dieses Kuchen-Rezept auch perfekt geeignet, da es kein Mehl enthält. Dann sollten Sie nur den Zucker durch eine kalorienarme Alternative wie Xylit ersetzen und schon dürfen Sie getrost schlemmen.

Rezept für Joghurtkuchen: So backen Sie leckeren Kuchen ohne Mehl und Butter

Heizen Sie den Backofen auf 170 °C Ober-/Unterhitze oder 150 °C Umluft vor. Fetten Sie eine Kuchenform ein oder legen Sie sie mit Backpapier aus. Hier finden Sie Tipps, wie Sie Ihre Kasten- oder Springform ganz einfach mit störrischem Backpapier auslegen können. Trennen Sie die Eier. Schlagen Sie das Eiweiß mit dem Handrührgerät zu steifem Eischnee. Verquirlen Sie die Eigelbe mit dem Zucker. Geben Sie jetzt Joghurt, Vanillemark und Zitronenabrieb zur Eigelb-Zucker-Masse. Vermischen Sie Backpulver mit Puddingpulver und heben Sie es unter den restlichen Teig. Als Letztes heben Sie den Eischnee unter – nicht zu viel rühren, sonst geht das Volumen verloren. Geben Sie den Teig in die vorbereitete Backform und backen Sie den Joghurtkuchen 30 Minuten im heißen Ofen. Machen Sie gegen Ende der Backzeit die Stäbchenprobe.

Danach lassen Sie den Kuchen ohne Mehl und Butter abkühlen und bestäuben ihn – nach Belieben – noch mit Puderzucker. Viel Spaß beim Nachbacken und Genießen! (mad)