Kaffee schmeckt nicht? Drei häufige Fehler bei der Zubereitung

Von: Anne Hund

Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die dafür sorgen, dass Kaffee regelmäßig nicht ganz so gut schmeckt, wie man es gewohnt ist.

Auch Kaffeekochen will gelernt sein. Zwar erledigt ein Großteil die Maschine. Falsch machen kann bei der Zubereitung des Muntermachers sowie bei der Lagerung von Kaffeepulver oder der Wahl der Bohnen allerdings manches. Prompt schmeckt der Kaffee womöglich nicht ganz so gut, wie man es gerne hätte.

1. Päckchen mit Kaffee-Pulver nicht in den Kühlschrank legen

Sie haben eine Packung Kaffeepulver gekauft und wollen sie daheim lagern? Manche legen sie sogar in den Kühlschrank – was man allerdings vermeiden sollte. Denn im Kühlschrank könnte der Kaffee die Aromen anderer Lebensmittel aufnehmen und sein Geschmack sich dadurch verändern. Idealerweise sollte man Kaffee an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort lagern, am besten in einem luftdichten Behälter, damit er nicht an Aroma verliert. Milch sollte man übrigens nicht in der Kühlschranktür lagern.

Bei Filterkaffee sollte das Kaffeepulver nicht zu grob gemahlen sein. © Westend61/Imago

2. Nicht zu viel Kaffeepulver verwenden

Kauft man die Bohnen und mahlt sie selbst beziehungsweise lässt die Maschine mahlen, sollte man auf den passenden Mahlgrad achten. „Für Filterkaffee empfiehlt es sich, mittelfein gemahlenen Kaffee zu verwenden“, berichtete die Zeitschrift Oekotest.de in einem früheren Online-Beitrag. „Für Espresso und die French Press eignet sich am besten ein gröberer Mahlgrad und für den traditionellen Handfilter empfehlen wir fein gemahlene Kaffeebohnen.“ Den Experten von Ökotest benötigt man für eine Tasse Kaffee übrigens „sieben bis zehn Gramm Kaffeepulver“, das entspreche „etwa einem Esslöffel, heißt es in dem Beitrag.

3. Nicht nur an die Kaffeesorte denken

Klar hängt der Geschmack beim Kaffeetrinken auch von der jeweiligen Kaffeesorte ab. Das Nachhaltigkeitsportal Utopia.de verweist noch auf eine andere Nuance, und zwar, was den Röstgrad betrifft. Auch er unterscheidet sich demzufolge je nach der Art und Weise, wie man den Kaffee daheim kocht: So solle man für Filterkaffee Bohnen „mit mittlerem oder hellem Röstgrad“ verwenden; während für Espresso „eine dunkle Röstung“ zu empfehlen sei. Viele weitere Tipps, worauf Sie beim Kaffeekochen achten sollten.