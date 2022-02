So gelingt Ihnen schneller Kaiserschmarrn in nur 10 Minuten

Von: Anja Auer

Diesen schnellen Kaiserschmarrn können Sie sich in Rekordzeit schmecken lassen. © Matthias Würfl

In Restaurants muss man für Kaiserschmarrn meist eine längere Wartezeit einplanen. In diesem Rezept geht es alles ein wenig anders zu. Nämlich sehr flott…

Groß und Klein kennt ihn: den Kaiserschmarrn. Rezepte hierfür gibt es viele. Manche verwenden sogar Mineralwasser, andere bestehen auf strikter Trennung von Eigelb und Eiweiß. Das Rezept von der "Frau am Grill" Anja Auer geht besonders schnell.

Was steckt im schnellen Kaiserschmarrn?

Rosinen und Macadamia-Nüsse. Wer die Rosinen nicht in Rum einlegen möchte, weil etwa Kinder mit am Tisch sitzen, kann diese auch in Apfelsaft einweichen. Und wer nicht auf Macadamia-Nüsse steht, der kann auch Walnüsse oder Haselnüsse verwenden – oder die Nuss einfach ganz weglassen.

Was gibt es zum schnellen Kaiserschmarrn?

Natürlich Apfelmus oder Zwetschgenröster! Dann noch ein wenig Puderzucker drüber und los geht's mit dem süßen Gaumenschmaus. So kennen es auch die meisten Menschen. Selbstverständlich sind aber auch andere "Beilagen" erlaubt. Sehr bliebt unter anderem: Birnenmus, Vanilleeis oder eingelegte Kirschen.

Der Kaiserschmarrn als Hauptspeise oder Dessert?

Da gibt es keine zwei Meinungen! Der Kaiserschmarrn geht als beides durch! Ein kleiner Tipp von Anja Auer: Vielleicht mogeln Sie einfach als "Hauptspeise" nur ein kleines Süppchen, wie zum Beispiel eine Tomatensuppe und als "Nachspeise" den Kaiserschmarrn – aber in Hauptspeisen-Portions-Größe!

So machen Sie den schnellen Kaiserschmarrn

Portionen: 2

Vorbereitungszeit: 5 Minuten

Zubereitungszeit: 5 Minuten

Diese Zutaten brauchen Sie für den schnellen Kaiserschmarrn

Kaiserschmarrn:

4 EL Mehl

1 TL Backpulver

125 ml Milch

1 Prise Salz

4 Eier

2 EL Zucker

1 Pck Vanillezucker

1 EL Rosinen

1 EL Rum

Zum Karamellisieren:

80 g Australische Macadamia

1 TL Zucker

1 TL Butter

Zum Braten:

1 EL Butter oder Butterschmalz

Zum Bestäuben:

1 EL Puderzucker

Rezept: So bereiten Sie den schnellen Kaiserschmarrn zu

Mehl, Salz und Backpulver in eine Schüssel geben und durch die Zugabe von Milch zu einem Teig verrühren. Anschließend die Eier unterrühren, sowie den Zucker, den Vanillezucker und den Rum, in den die Rosinen eingelegt wurden. (Die Rosinen also vorher abseihen und beiseite legen.) Eine Pfanne auf mittlere Hitze vorheizen und die Butter darin schmelzen lassen. Nun den Kaiserschmarrn-Teig mit einer Schöpfkelle in die Pfanne gießen, bis der Boden vollständig bedeckt ist. Die Rosinen darauf verteilen. Die Pfanne mit einem Deckel abdecken und zwei bis drei Minuten braten lassen. Anschließend wird der Teig mit einem Pfannenwender geviertelt und gewendet und weitere zwei Minuten gebacken. Nun zupft man die Teigstücke mit einer Gabel in mundgerechte Stücke und gibt den Zucker, die gehackten Macadamias und die Butter zum Karamellisieren dazu. Alles noch einmal gut vermengen. Den Kaiserschmarrn mit Puderzucker bestreuen und servieren.

Das Rezept für den schnellen Kaiserschmarrn im Video

