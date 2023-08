Blitzschnelles Pfannengericht mit frischem Spitzkohl und ganz ohne Fleisch

Von: Clara Kistner

Einfach und in nur wenigen Schritten ist aus dem gesunden und gut verdaulichen Gemüse, eine wohltuende, gut gewürzte Spitzkohlpfanne gezaubert.

Besonders an grauen und verregneten Tagen freuen sich viele Menschen auch nach der Arbeit noch über eine wärmende Mahlzeit. Wer sich abends nach einem gemüsereichen Auflauf sehnt und gleichzeitig wenig Kraft zum Kochen mitbringt, ist mit der schnellen Variante aus der Pfanne gut bedient. In kurzer Zeit zubereitet, mit vitaminreichem Spitzkohl, sättigenden Kartoffeln und einer feinen Currynote nährt das Gericht Körper und Seele – auch ohne Fleischeinlage.

Spitzkohl – gesund, bekömmlich und vielseitig einsetzbar

Von Mai bis in den Dezember ist der Spitzkohl praktisch das ganze Jahr über erhältlich. Als erst geerntete Kohlsorte lässt er sich besonders mild schon im Frühjahr genießen. Zum Herbst hin wird er im Geschmack schon etwas kräftiger und lässt sich so an kalten Tagen zu wohlschmeckenden Aufläufen und Eintöpfen verarbeiten.

Ob roh, gedünstet, gebraten oder gekocht – das Gemüse bringt in allen seinen Zubereitungsformen vorzeigbare Nährwerte mit. Gut verdaulich und bekömmlicher als beispielsweise Weißkohl ist er genauso kalorienarm wie diverse andere Kohlsorten. Außerdem beinhaltet Spitzkohl hohe Mengen an Vitamin C und gilt als besonders ballaststoffreich.

Zutaten für die schnelle Spitzkohlpfanne

Für etwa vier Portionen:

1 kleiner Spitzkohl (etwa 800 Gramm)

700 g Kartoffeln

2 Karotten

1 (kleine) Stange Lauch

1 Zwiebel

1 Bund glatte Petersilie

100 g saure Sahne (10 % Fett)

300 ml Gemüsebrühe

Rapsöl

2 EL Sojasoße

Currypulver, Salz, Pfeffer

In nur drei Schritten ist die gesunde Gemüsepfanne zubereitet

Schälen Sie zunächst die Kartoffeln und Karotten, sowie eine Zwiebel. Nun die Zwiebel und Kartoffeln würfeln, während Sie die Karotten in mundgerechte Scheiben schneiden. Anschließend wird der Spitzkohl geviertelt, von seinem Strunk, sowie von den äußeren Blättern entfernt, gesäubert und in Streifen geschnitten. Halbieren und waschen Sie auch die Lauchstange, die ebenfalls in vergleichbare Streifen, wie der Kohl, geschnitten wird. Geben Sie Ihre Kartoffeln in einen, mit Rapsöl erhitzten Topf oder eine tiefe Pfanne und lassen Sie die Würfel unter regelmäßigem Wenden bei mittlerer Hitze für etwa fünf Minuten anbraten. Nun werden die Karotten hinzugefügt und für weitere fünf Minuten mitgebraten. Mit etwas mehr Öl werden anschließend Zwiebel, Lauch und Spitzkohl in die Pfanne gegeben und wieder fünf Minuten weitergebraten. Daraufhin wird alles mit der Gemüsebrühe abgelöscht und mit geschlossenem Deckel für einige Minuten gegart. Abschließend die Petersilie waschen, trocknen, von den groben Stielen entfernen und kleinhacken. Gemüsepfanne mit der Hälfte der sauren Sahne, Sojasauce und Currypulver verfeinern und gegebenenfalls mit Salz und Pfeffer abschmecken. Bei geringer Hitze ein paar Minuten ziehen lassen und mit der restlichen sauren Sahne und Petersilie servieren. Guten Appetit!

Wenn Sie etwas mehr Zeit mitbringen und sich mit einer leckeren Beilage eine Freude bereiten möchten, empfiehlt sich zu Eintöpfen und Suppen immer eine dicke Scheibe frisch gebackenes Brot. Passend zur Gemüsepfanne dann vielleicht einfach ein selbstgebackenes Brot aus dem Topf.