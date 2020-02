Blitztrick: So einfach kochen Sie Kartoffeln in sechs Minuten

Die Deutschen sind berühmt für ihre Liebe zur Kartoffel. Die nahrhafte Knolle wird hierzulande zu allen möglichen Gerichten als Beilage gereicht, denn sie ist sehr vielseitig. Einzig die lange Zubereitungszeit lässt so manchen Hobbykoch auf Nudeln und Co. ausweichen.

Nach dem eh schon recht mühsamen Schälen der Kartoffel* kommt auch noch die Kochzeit. 20 Minuten braucht man für herkömmliche Salzkartoffeln in der Regel. Wenn es mal schneller gehen soll, gibt es aber auch eine praktische Alternative.

So garen Sie Kartoffeln in Rekordzeit: In der Mikrowelle