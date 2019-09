Was bedeutet eigentlich der Ausdruck Katzentisch?

Wir haben wohl alle schon einmal den Begriff "Katzentisch" gehört, aber längst nicht alle verwenden ihn richtig. Woher kommt dieser Ausdruck und was bedeutet er?

Kinder sitzen oft an ihm, in manchen Restaurants befindet er sich bei den Toiletten oder bei der Tür zur Küche – die Rede ist vom sogenannten Katzentisch. Dieser seltsame Begriff begegnet uns hier und da, aber die wenigsten wissen wohl, was es damit auf sich hat. Kinder sind schließlich keine Katzen und die schnurrenden Haustiere halten sich auch nicht bevorzugt in der Nähe von Toiletten auf.

Der Katzentisch ist unbeliebt – wohl auch bei Katzen

Der Begriff Katzentisch kam schon im 17. Jahrhundert auf. Er bezeichnete scherzhaft den Boden, von dem die Katzen fraßen. Es entwickelten sich mit der Zeit aber auch Miniaturversionen von Tischen, die kürzere Beine hatten und sich abseits der Tischgesellschaft befanden. Belege dafür finden sich unter anderem auf Gemälden aus der Romantik.

In der Umgangssprache hat sich der Katzentisch für Plätze durchgesetzt, die außerhalb der eigentlichen Tischordnung liegen - diese müssen allerdings schon längst nicht mehr besonders klein sein. Dafür befindet sich der Katzentisch immer noch an eher unbeliebten Stellen im Restaurant, so zum Beispiel in der Nähe von Toiletten oder der Tür zur Küche. Hier herrscht meist reger Durchgangsverkehr oder Zugluft - eine Atmosphäre also, in der niemand gerne isst. Deshalb wurden wohl auch früher Klosterbrüder, die ungehorsam waren, mit einem Platz am Katzentisch bestraft.

Wer isst am Katzentisch?

Auch wenn der Katzentisch vor langer Zeit einmal so flach war, dass theoretisch auch Katzen an ihm essen konnten, hat sich diese Nutzung nicht durchgesetzt. Auch als Bestrafung wird er heute eigentlich nicht mehr eingesetzt. Am Katzentisch sitzen heute in der Regel die Kinder einer Tischgesellschaft, die bereits allein und ohne Aufsicht essen können. Die Theorie: Hier können sich die Kleinen frei entfalten, während die Erwachsenen in Ruhe essen können. Aber auch Chauffeure und anderes Personal nehmen am Katzentisch separat von allen anderen Platz.

