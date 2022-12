Keimende Zwiebeln: Sind sie noch essbar?

Von: Maria Wendel

Zwiebeln sind ein Muss in jeder Küche, darum hat man sie auf Vorrat. Aber wenn sie zu lange lagern, fangen sie an zu keimen. Kann man sie dann noch essen?

Für fast jedes herzhafte Gericht braucht man Zwiebeln. Sie werden meist gewürfelt und in Butter oder Öl angebraten. So werten Sie Saucen, Gemüsepfannen und Fleischgerichte auf. Die meisten von uns haben deshalb mindestens ein Netz Zwiebeln zuhause auf Lager. Und dennoch kann es mal passieren, dass man die Zwiebeln nicht schnell genug aufbrauchen kann. Dann bilden sich grüne Triebe. Was nun?

Keimende Zwiebeln: Sind sie trotz grüner Triebe noch essbar?

Die gute Nachricht zuerst: Gekeimte Zwiebeln sind noch essbar! Sie entwickeln – im Gegensatz zu keimenden Kartoffeln – keine giftigen Stoffe, sondern können bedenkenlos weiterhin verwendet werden. Allerdings verliert die Zwiebel beim Keimen Substanz, das heißt sie wird weich. Und: Je älter, desto eher geben Zwiebeln Gerichten einen unangenehm muffigen Beigeschmack. Sie sollten sie also lieber zeitnah verzehren und vor dem Verwenden daran riechen: Sie sollten wie gewohnt frisch und scharf riechen.

Zwiebeln keimen: Was tun?

Sie können die Zwiebel im Ganzen für Ihr Gericht verwenden und etwas Feines damit kochen. Sie müssen nicht einmal die grünen Zwiebeltriebe wegschmeißen: Kleine Triebe können Sie wie Frühlingszwiebeln verwenden, etwa als Salatbeilage, im Dip oder als Sprössling auf dem Brot. Alternativ können Sie die gekeimte Zwiebel auch einpflanzen. Sie wird eine Blüte hervorbringen, aus deren Samen Sie im nächsten Jahr neue Zwiebeln ziehen können.

Zwiebeln richtig lagern: So verhindern Sie das Austreiben

Die beste Lagerung für Zwiebeln ist kühl, dunkel und trocken. Aber nicht im Kühlschrank, sondern im Keller oder Vorratsraum. Lassen Sie die Zwiebeln nicht in der Plastikverpackung, in der Sie sie gekauft haben, sondern lagern Sie sie am besten luftig in einem Korb oder Netz. Wichtiger Tipp: Lagern Sie Zwiebeln nicht in der Nähe von Kartoffeln. Rohe Kartoffeln setzen nämlich Feuchtigkeit und Gase frei, die den Verfall von Zwiebeln und anderem Gemüse beschleunigen.