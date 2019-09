Kein Salz im Rührei: Verwenden Sie stattdessen lieber diese Zutat

Also ich habe es schon öfters mal mit verschiedenen Soja Sauce probiert und ich habe echt schon alles mit Rührei probiert ich finde es ist nicht wie Salz weil die Soja Saucen generell viel strammer im Geschmack ist und ist nicht für jeden etwas also ich mag soja sauce im ei aber muss es nichtvimmer haben z.b. mit Speck im Rührei dazu passt Soja Sauce gar nicht mit Gemüse wieder schon eher

Also ich persönlich würde eher eine dunkle japnische Sojasoße nehmen. Warum? Helle Sojasoßen werden in Asien hautsächlich für Suppen u. ä. benutzt, weilsie viel mehr Salz enthalten wie dunkle Sojasoße aber eine klare Suppe kaum verfärben. Bei einem Ei würde ich wie es z. B. in Japan auch bei einem Omlett gemacht wird eine dunkle japanische Sojasoße nehmen die ist ersten angenehmer im geschmackt und bei der menge die man nutzt ca. 1/2 Teelöffel pro Ei sollte auch keine große Verfärbung endstehen.

Auf jeden fall aber eine traditionelle japanische Sojasoße nehmen, die enthält im Gegensatz chinesischer Sojasoße in der Regel keine Zusatzstoffe wer sicher gehen will nimmt die von Kikkoman die kriegt mann im Suppermarkt aber auch im so ziemlich jedem Asiashop (da überigends für wesendlich weniger Geld wie im Supermarkt).