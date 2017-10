Ekel-Alarm zu Halloween: Würden Sie diese blutigen Gerichte runterkriegen?

Blut im Essen hat nicht gerade eine große Lobby. Es erinnert uns wohl einfach zu sehr an die Schlachtung und den Tod des Tieres und der intensive metallische Geschmack ist auch nicht jedermanns Sache. Deshalb wird es hierzulande meist als Schlachtabfall behandelt und nur in Fischfutter und Düngemittel verwendet. Aber Blut ist auch voller wertvoller Nährstoffe (Eiweiß und Eisen) und deshalb gibt es sie noch, die Gerichte, die mit Blut zubereitet werden.

Wir starten ganz klassisch mit der Blutwurst. Diese Kochwurst aus Schweineblut, Speck, Schwarte und Gewürzen, wie Salz, Pfeffer, Majoran, Thymian, Piment und Ingwer wird kalt und erwärmt gegessen. In allen Teilen Deutschlands hat sie Fans, aber auch in anderen Ländern wie Finnland, Spanien und Frankreich kommt Blutwurst häufig auf den Tisch.

Das Gericht mit dem mehr als zweifelhaften Namen wird aus Grützwurst oder Blutwurst hergestellt und ist in Sachsen und Thüringen ein echter Renner. Braten Sie für das Gericht Zwiebelwürfel in einer Pfanne an und erwärmen Sie darin Blut- und Grützwurst, bis sie eine breiige Konsistenz angenommen hat. Zu diesem Leckerbissen werden oft Sauerkraut und Salzkartoffeln serviert.

+ Die Blutsuppe Swartsuur wird in Norddeutschland gegessen. © WikiCommons

Auch in Norddeutschland kommt Blut auf den Teller. Ein traditionelles Gericht an Schlachttagen ist die Blutsuppe Swatsuur, was Schwarzsauer heißt. Der Name kommt vom Schweineblut, das durch das Hinzufügen von Essigsud zu einer schwarzen Suppe gerinnt, zu der Fleischreste und Schwarten gegeben werden. Gewürze wie Lorbeer, ganze Pfefferkörner, Nelken, Zwiebeln und etwas Zucker und Wurzelgemüse werden im Essigwasser aufgekocht und geben der Suppe Geschmack.