Kennen Sie schon diesen genialen Pfannkuchen-Trick?

Pfannkuchen sind Seelentröster, Kindheitserinnerungen, unglaublich lecker und mit diesem Trick so schnell gemacht, dass Sie vor Glück jubeln werden.

Pfannkuchen sind so lecker und eigentlich einfach zu machen. Leider steht man ewig am Herd und wendet sich mit jedem Pfannkuchen näher an eine Sehnenscheidenentzündung heran.

Aber damit ist jetzt Schluss! Dieser Trick ist so genial, dass Sie sicher nie mehr ohne ihn sein wollen.

Pfannkuchen schnell gemacht - so geht's

Sie brauchen:

1 Backblech

4 Eier

250 ml Milch

7 gehäufte EL Mehl

1/2 TL Backpulver

1 Packung Vanillezucker

1 TL Zimt

ÖL für das Blech

1 Prise Salz

2 Äpfel

Zitronensaft

Zubereitung:

1. Heizen Sie den Ofen mit Backblech auf 200 Grad vor.

2. Vermischen Sie alle Zutaten für den Teig gründlich miteinander und stellen Sie ihn mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Sie können den Teig auch am Vorabend vorbereiten.

Deshalb sollten Sie Eier nicht an der Schüssel aufschlagen.

3. Schälen Sie die Äpfel und schneiden Sie sie in dünne Scheiben.

4. Nehmen Sie das heiße Backbleich aus dem Ofen und legen Sie es mit Backpapier aus. Nun müssen Sie es noch mit dem Öl bestreichen (am besten Sonnenblumenöl).

5. Gießen Sie den Teig auf das Backblech geben und belegen Sie ihn mit den Apfelscheiben.

6. Nun noch 20 Minuten im Ofen backen und fertig ist der Riesenpfannkuchen.

Alle können gleichzeitig heißen Pfannkuchen essen, keiner muss lange in der Küche stehen und es wird viel weniger Fett benötigt. Wer Pfannkuchen jetzt noch auf die alte Art und Weise macht, ist selber schuld.

