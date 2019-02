Pasta geht immer. Wenn Sie aber keine Lust auf Nudeln mit Tomatensoße haben, kann es auch mal etwas spezieller sein. Machen Sie Cannelloni al forno einfach selbst.

Immer nur Nudeln mit Soße ist doch langweilig. Bringen Sie Abwechslung in Ihr Pastaleben und machen Sie ganz nebenbei auch noch kulinarisch Eindruck. "Frau am Grill"-Anja Auer hat ein leckeres Rezept in petto, bei dem Sie die Nudelrollen selber machen und ungewöhnlich füllen können.

Mit drei Fragen zu den perfekten Cannelloni al forno

Anja Auer sieht bei der Zubereitung von Cannelloni eigentlich nur drei entscheidende Fragen:

Mache ich mir den Teig selber oder kaufe ich fertige Röllchen ein? Beide Alternativen haben natürlich ihre Vorteile: Bei den Selbergemachten weiß ich was drin ist, bei den Fertigen aus dem Supermarkt spare ich mir Zeit. Mit was wird die Cannelloni gefüllt? Meist dreht es sich um eine gewürzte Hackfleischfüllung (aus Rind- und Schweinefleisch) mit Spinat. Aber auch vegetarische Varianten sind beliebt. Bei mir sollte es Lammhackfleisch sein, dem ich noch einen Schafskäse und natürlich viele leckere Gewürze beigegeben habe. Plus eben wie schon eingangs erwähnt: den Mangold. Sind die Cannelloni mal in der Auflaufform platziert und die Soße beigegeben, stellt sich die Abschlussfrage: a l forno oder nicht, sprich: überbacken oder nicht? Ich habe gleich zwei Käsesorten drüber gegeben.

Abschlusstipp: Cannelloni lassen sich, wenn etwas übrig bleibt, wunderbar einfrieren und an Tagen an denen weniger Zeit zum Kochen ist, auftauen. Darum: Vielleicht gleich ein wenig mehr machen – zumindest, wenn in der Kühltruhe noch ein Plätzchen frei ist.

Rezept für Cannelloni al forno

Portionen: 4

Vorbereitungszeit: 50 Minuten

Zubereitungszeit: 50 Minuten

Zutaten für Cannelloni al forno

Cannelloni-Teig

250 g Mehl

3 Eier

1 Prise Salz

1 EL Olivenöl

Cannelloni-Füllung

3 große Mangoldblätter

500 g Lammhackfleisch (klappt auch mit Gemischtem aus Rind und Schwein)

200 g Schafskäse

1 TL Paprikapulver

1/2 TL Knoblauchpulver

1/2 TL Pfeffer

1 TL Meersalz

Tomatensoße

800 g passierte Tomaten

1 Schuss Rotwein

1 Zweig frischer Rosmarin

2 Blätter frischer Salbei

4 Knoblauchzehen

1 TL Meersalz

1 TL Pfeffer

Zum Überbacken

100 g Parmesan

150 g Gouda

Béchamel-Soße

3 EL Butter

4 EL Mehl

500 ml Milch

1 Lorbeerblatt

1 TL Meersalz

1 TL Pfeffer

1/2 TL Muskat

+ Mit der richtigen Technik rollt es sich ganz leicht. © Matthias Würfl

So bereiten Sie Cannelloni al forno zu

Cannelloni-Teig

Mehl, Eier, Salz und Olivenöl in eine Schüssel geben und zu einem Teig verkneten. Den Teig in Frischhaltefolie einwickeln und in den Kühlschrank legen.

Cannelloni-Füllung

Den Mangold waschen, trocken tupfen und den Stiel entfernen. Das Lammhackfleisch mit Rosmarin- , Paprika-, Knoblauchpulver, Meersalz und Pfeffer würzen. Den Knoblauch fein hacken und den Schafskäse in feine Würfel schneiden und ebenfalls unters Lammhackfleisch kneten.

Tomatensoße

Die Salbeiblätter fein schneiden und die Blätter vom Stängel des Rosmarins zupfen. Den Knoblauch fein hacken. Nun gibt man zu den passierten Tomaten einen Schuss Rotwein, den gehackten Knoblauch, die Rosmarinblätter und den fein geschnittenen Salbei hinzu und würzt mit Meersalz und Pfeffer.

Béchamel-Soße

Butter im Topf schmelzen und das Mehl unterrühren. Mit dem Schneebesen nach und nach Milch unterrühren und kurz aufkochen lassen. Das Lorbeerblatt zugeben und mit Meersalz, Pfeffer und Muskat würzen.

Cannelloni füllen

Den Teig aus der Folie nehmen und in zirka acht Teigstücke teilen. Die Teigstücke rechteckig und dünn ausrollen. Die Länge der Teigplatten ggf. der Breite der Auflaufform anpassen. Nun die Mangoldblätter in etwa der Größe der Teigplatten zurechtschneiden, die Lammhackfülllung darauf geben und zusammenrollen.

Das Schichten

Die Tomatensoße in eine Auflaufform gießen. Anschließend werden die Cannelloni mit den Rändern nach unten auf die Tomatensoße gelegt. Die Béchamel-Soße darüber gießen und mit geriebenem Parmesan und Gouda bestreuen. Die Cannelloni al forno bei 180 bis 200 Grad auf indirekter Hitze am Grill 40 bis 50 Minuten backen. Der Käse sollte goldbraun werden. Das gelingt natürlich auch im Backofen.

Das Rezept für Cannelloni al forno im Video

Weitere Rezepte finden Sie auf Anja Auers Blog www.die-frau-am-grill.de und ihrem YouTube-Kanal www.youtube.com/c/diefrauamgrill.

