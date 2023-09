Gazpacho aus Spanien: Klassisch kalt oder als warme Vorspeise

Lieber warme Suppe oder erfrischende Vorspeise? Der Klassiker Gazpacho passt je nach Zubereitungsart zu jedem Wetter.

Sie sind auf der Suche nach einem Sommerrezept, das perfekt in die leichte Küche passt – so wie beispielsweise der Nudelsalat mit frischen Pfifferlingen und Feigen? Oder darf es an einem kühleren Tag eher etwas Wärmeres sein – wie zum Beispiel eine traumhaft cremige Pilzrahmsoße mit frischen Pfifferlingen? Die spanische Suppe Gazpacho kann beides: heiß und kalt. Probieren Sie es einfach einmal aus.

Rezept: Klassische Gazpacho als kaltes Sommeressen

Folgende Zutaten brauchen Sie:

3 Toastbrotscheiben

1 kg Tomaten

2 Zehen Knoblauch

1 TL Gemüsebrühe

4 EL Olivenöl

3 EL Essig

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer

2 Zwiebeln

1 Gurke

1 TL Zitronensaft

Einige Blätter Basilikum

Spanische Gazpacho: Essen Sie die Suppe lieber klassisch kalt oder wohlig warm? (Symbolbild) © Ingrid Balabanova/Zoonar.com/Imago

Zubereitung:

Entfernen Sie den Toastbrotrand und weichen Sie die Scheiben in kaltem Wasser ein. Waschen Sie derweil die Tomaten und schälen Sie sie durch einen einfachen Trick. Anschließend halbieren Sie die Tomaten. Schälen Sie den Knoblauch und drücken Sie das Wasser aus den eingeweichten Toastbrotscheiben. Geben Sie beides mit den Tomaten in eine Schüssel und pürieren Sie die Zutaten. Lösen Sie die Gemüsebrühe in drei Esslöffeln Wasser auf und geben Sie das Gemisch ebenso wie das Olivenöl und den Essig in das Tomatenpüree. Schmecken Sie mit Salz und Pfeffer ab und stellen Sie das Gazpacho über Nacht in den Kühlschrank. Die Zwiebeln werden zunächst geschält und dann in feine Würfel geschnitten. Waschen Sie die Gurke und schneiden Sie sie ebenfalls in feine Würfel. Geben Sie beides in die kalte spanische Suppe und schmecken Sie mit Zitronensaft ab. Noch mit ein bisschen Basilikum garnieren und fertig ist die klassische Gazpacho als kalte Sommersuppe.

Rezept: Spanische Gazpacho als warme Vorspeise

4 Zehen Knoblauch

5 Tomaten

1 rote Paprika

1 Gurke

1 EL Olivenöl

750 ml Wasser

Außerdem brauchen Sie zum Würzen, je nach Gusto, Gemüsebrühe, Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Kräuter.

Schälen und hacken Sie den Knoblauch klein und braten Sie ihn in einem Kochtopf etwas an. Waschen und würfeln Sie Tomaten, Paprika und Gurke und geben Sie das Gemüse ebenfalls in den Topf. Fügen Sie das Olivenöl und das Wasser hinzu und bringen Sie die Suppe zum Kochen. Schmecken Sie mit den Gewürzen Ihrer Wahl ab und lassen Sie die spanische Gazpacho etwa eine halbe Stunde bei niedriger Temperatur köcheln. Vor dem Verzehr pürieren und noch heiß genießen – zum Beispiel zu selbstgemachtem mediterranen Olivenbrot.