Tipps für Basilikum, Schnittlauch und Co.: Frische Kräuter richtig schneiden und aufbewahren

Von: Anne Hund

Teilen

Messer, Schere oder die gute alte Kräutermühle? Wer beim Kochen auf frische Kräuter wert legt, braucht nur ein paar Utensilien. Kleingehackt kann man Kräuter auch einfrieren.

Frische Kräuter dürfen bei den meisten Hobbyköchen nicht in der Küche fehlen. Denn sie geben Suppen, Saucen oder auch Salaten das gewisse Etwas, sind gesund und werten Gerichte auch optisch auf. Ob man die Kräuter lieber hackt oder schneidet, darüber gibt es verschiedene Meinungen. Zum Zerkleinern bieten sich verschiedene Küchenutensilien an.

Kräuter zerkleinern – Messer, Schere oder Kräuterschneider

Scharfes Messer: Entscheiden Sie sich dafür, die Kräuter mit einem Messer zu zerkleinern, achten Sie darauf, dass es eine besonders scharfe Klinge hat. Denn andernfalls könnten die Kräuter zerdrückt werden und die ätherischen Öle dadurch verloren gehen. Bündeln Sie die Enden der Kräuter auf dem Schneidebrett und üben Sie beim Schneiden nur leichten Druck aus. So können Sie abschnittsweise vorgehen und wenn die Kräuter noch nicht fein genug geschnitten sind, die verbliebenen Stücke weiter mit dem Messer bearbeiten. Bei Basilikum gehen Sie etwas anders vor – hier legen Sie die Blätter auf dem Schneidebrett übereinander, rollen sie dann ein, und schneiden von der Blätterrolle schmale Streifen ab.

Entscheiden Sie sich dafür, die Kräuter mit einem Messer zu zerkleinern, achten Sie darauf, dass es eine besonders scharfe Klinge hat. Denn andernfalls könnten die Kräuter zerdrückt werden und die ätherischen Öle dadurch verloren gehen. Bündeln Sie die Enden der Kräuter auf dem Schneidebrett und üben Sie beim Schneiden nur leichten Druck aus. So können Sie abschnittsweise vorgehen und wenn die Kräuter noch nicht fein genug geschnitten sind, die verbliebenen Stücke weiter mit dem Messer bearbeiten. Bei Basilikum gehen Sie etwas anders vor – hier legen Sie die Blätter auf dem Schneidebrett übereinander, rollen sie dann ein, und schneiden von der Blätterrolle schmale Streifen ab. Kräuterschere: Bei Schnittlauch eignen sich Scheren sogar noch besser als ein Messer. Genauso wie bei Petersilie. Mit einer Kräuterschere können Sie auch Bärlauch oder Minze einfach abschneiden und die Gewürze direkt in die Sauce oder über das fertige Gericht auf dem Teller geben. Die Kräuterschere eignet sich ebenso für das Basilikum. Für ein klassisches Tomate-Mozzarella-Gericht können Sie die Blätter auch vorsichtig von der Basilikumpflanze abzupfen.

Bei Schnittlauch eignen sich Scheren sogar noch besser als ein Messer. Genauso wie bei Petersilie. Mit einer Kräuterschere können Sie auch Bärlauch oder Minze einfach abschneiden und die Gewürze direkt in die Sauce oder über das fertige Gericht auf dem Teller geben. Die Kräuterschere eignet sich ebenso für das Basilikum. Für ein klassisches Tomate-Mozzarella-Gericht können Sie die Blätter auch vorsichtig von der Basilikumpflanze abzupfen. Kräuterschneider: Um Thymian oder Rosmarin möglichst akkurat zu zerkleinern, schwören manche Köche auf einen Kräuterschneider. Manche Modelle haben zusätzlich einen Kräuterabschneider, mit dem man sie fix vom Stiel streifen kann. Probieren Sie es einfach aus, womöglich werden Sie dieses Utensil nie wieder hergeben.

Um Thymian oder Rosmarin möglichst akkurat zu zerkleinern, schwören manche Köche auf einen Kräuterschneider. Manche Modelle haben zusätzlich einen Kräuterabschneider, mit dem man sie fix vom Stiel streifen kann. Probieren Sie es einfach aus, womöglich werden Sie dieses Utensil nie wieder hergeben. Kräutermühlen: Will man beim Essen nachwürzen, kann man zusätzlich auch eine Kräutermühle auf den Tisch stellen, die an wie eine Pfeffermühle bedient. Das ist vor allem praktisch, wenn man Gäste hat. Die moderneren Modelle haben scharfe Klingen, das Aroma der Kräuter bleibt also auch hier erhalten.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht‘s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Junges Gemüse und zarte Kräuter – zehn Gerichte, die Sie im Frühling nicht versäumen dürfen Fotostrecke ansehen

Frische Kräuter aufbewahren, indem Sie sie einfrieren

Wollen Sie frische Kräuter aufbewahren, schlagen Sie sie in feuchtes Küchenkrepp und legen Sie sie in den Kühlschrank. So lassen sie sich einige Tage frisch halten. Sie können Kräuter wie zum Beispiel Dill oder Estragon aber auch einfrieren. Einfach mit lauwarmem Wasser abwaschen und trocken tupfen. Wollen Sie ein ganzes Bündel einfrieren, legen Sie sie am einfachsten in einen Gefrierbeutel.

Kleingehackte Kräuter als Eiswürfel einfrieren

Kleingehackte Kräuter kann man zudem als Eiswürfel einfrieren. Dafür braucht man nur einen Eiswürfelbehälter. Pro Eiswürfel rechnet man zwei Drittel Kräuter und ein Drittel Wasser (oder ersatzweise Öl). Für Bärlauch oder Basilikum empfiehlt sich Öl. Lesen Sie hier weitere Tipps, wie Sie Kräuter richtig lagern.