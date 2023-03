Kräuter richtig lagern: Mit vier Methoden bleiben sie länger frisch

Von: Anna Heyers

Teilen

Wie ärgerlich: Da hat man gerade frische Kräuter eingekauft und im Nu sind sie schlaff und dem Verderben nahe. Zum Glück gibt es drei gute Möglichkeiten, mehr Zeit für Kräuter herauszuholen.

Frische Kräuter geben jedem Gericht diese ganz besondere Note. Doch leider gehen sie, wie etwa Basilikum im Topf, oft recht schnell ein und wandern dann in den Müll – reine Geldverschwendung. Zum Teil liegt das auch an einer falschen Lagerung daheim. Doch wer weiß, wie man frische Kräuter wie beispielsweise Dill, Basilikum oder Petersilie (übrigens Giftpflanze des Jahres 2023) richtig lagert und für die Lagerung vorbereitet, hat länger was von seinem grünen Einkauf.

Kräuter richtig lagern: Methode 1 – kurze Lagerung

Wer Kräuter nur einige Tage lagern muss, der kann sie in ein feuchtes Küchentuch einwickeln und im Kühlschrank aufbewahren. Alternativ kann man die Kräuter auch vorsichtig waschen und anschließend feucht in einer Plastik- oder Glasdose im Gemüsefach aufbewahren. Diese Methode eignet sich besonders für Schnittlauch.

Handelt es sich bei den Kräutern um einen Bund, wie es sie in vielen Supermärkten gibt, kann man sie auch wie einen Blumenstrauß in ein Glas mit Wasser stellen. Diese Variante, die auch ganz wunderbar für länger frische Frühlingszwiebeln sorgt, ist ideal für Petersilie oder Dill. Für Schnittlauch eignet sich sie sich jedoch nicht: Im Wasser werden die Halme schnell schleimig. Wichtig: Wasser täglich wechseln.

Kräuter im Bund, wie hier die Petersilie, lässt sich im Wasserglas einige Tage frisch halten. Alternativ könnte man das Bündel auch trocknen. © Virginija Vaidakavic/Imago

Kräuter im Froster: Methode 2 – längere Lagerung

Im Tiefkühlfach können sich Kräuter, wie auch viele andere Lebensmittel, gut bis zu zwölf Monate halten. Dafür wäscht man sie vorsichtig und entfernt alle welken Blätter. Anschließend alles gut abtrocknen. So vorbereitet können nun entweder die einzelnen Blätter abgezupft oder alles zusammen gehackt und eingefroren werden, etwa in Tiefkühlbeuteln.

Auch Eiswürfelbehälter sind für die gehackten Kräuter eine Option. Man gibt sie einfach mit etwas Wasser (oder Öl) zusammen in die einzelnen Fächer und lässt alles in dem Tiefkühlfach fest frieren. Braucht man die Kräuter dann, können sie entweder bei Zimmertemperatur aufgetaut oder gleich zum Gericht gegeben werden. Hinweis: Es besteht die Möglichkeit, dass sich das Aroma von Dill, Thymian, Schnittlauch und Co. etwas verändert, das ist aber kein Zeichen für ein Verderben.

Unbegrenzte Haltbarkeit? Mindestens zehn Lebensmittel können Sie im Notvorrat bedenkenlos lagern Fotostrecke ansehen

Trocken-Kräuter: Methode 3 – wie früher

Dass man Kräuter auch ganz wunderbar trocknen kann, wussten auch schon die Großeltern. Und es geht zudem noch herrlich einfach: Waschen Sie die Kräuter und entfernen Sie alle welken Teile. Anschließend wird alles gründlich getrocknet und zum „Strauß“ gebunden. Die Bündel lassen sich jetzt entweder kopfüber hängend oder auf Küchenkrepp liegend trocknen. Für Ungeduldige ist auch der Backofen eine Option, der zum Trocknen maximal 50 Grad Celsius warm sein sollte.

Fertig getrocknet sind die Kräuter, wenn sie beim Berühren leicht rascheln und sich Blätter eher brechen als biegen lassen. Aufbewahren und verwenden kann man sie dann in Schraubgläsern (am besten aus Braunglas) – dunkel und trocken gestellt – bis zu einem Jahr lang.

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Hier geht‘s zum Genuss-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Aroma-Öle: Methode 4 – zwei Fliegen mit einer Klappe

Frische Kräuter, gut geputzt und getrocknet, lassen sich auch ganz wunderbar in Öl einlegen. Wer dazu kleine Flaschen nimmt, kann so, ganz nebenbei, sogar noch für süße Mitbringsel sorgen. Wird das so aromatisierte Öl dunkel gestellt, hält es sich beinahe unbegrenzt. Im Zweifel sollte man auf seine Sinne vertrauen: Wenn es ranzig riecht, sollte es besser nicht mehr verwendet werden.