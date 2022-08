Nur drei Zutaten: So backen Sie den grandiosen Fürst-Pückler-Kuchen

Von: Maria Wendel

Teilen

Ein leckerer Kuchen aus nur drei Zutaten? Wie das gelingt und was das mit Fürst-Pückler-Eis zu tun hat, erfahren Sie in diesem Rezept.

Es soll Leute geben, denen Kuchen backen zu anstrengend ist. Bei aufwändigen Torten und Kuchen mit Füllungen mag das vielleicht auch stimmen. Es gibt aber auch geniale Rezepte, die in Nullkommanichts gezaubert sind und einen wunderbaren Kuchen als Ergebnis hervorbringen. Zu diesen tollen Rezepten gehört das folgende auf alle Fälle: Es handelt sich um einen Eiskuchen. Das heißt, Sie brauchen als Zutaten nur Eiscreme sowie Mehl und Backpulver. So einfach haben Sie bestimmt noch nie einen Kuchenteig gemacht! Der Clou an diesem Rezept ist zudem die Sorte der Eiscreme: Fürst-Pückler-Eis. Kennen Sie nicht? Es handelt sich um die drei Eissorten Vanille, Schoko und Erdbeere, die zusammen in einer Packung oder in einem Eiscreme-Sandwich kombiniert werden. Benannt ist diese Eisspezialität nach dem Architekten und Schriftsteller Hermann von Pückler-Muskau. Ein Preußischer Hofkoch hat ihm das Eis um 1839 gewidmet. Aber nun genug der Geschichte und los geht‘s mit dem genialen Kuchenrezept!

Fürst-Pückler-Kuchen – ungewöhnliches Rezept aus drei Zutaten

1 l Fürst-Pückler-Eis

750 g Mehl

1,5 TL Backpulver

Nach Belieben: bunte Streusel für die Dekoration

Die beliebtesten Kuchenklassiker und Tortenträume Fotostrecke ansehen

So backen Sie den außergewöhnlichen Fürst-Pückler-Kuchen

Geben Sie je 300 g von den drei Fürst-Pückler-Eissorten in Schüsseln. Wenn das Eis schon leicht geschmolzen ist, lässt es sich leichter verarbeiten. Fügen Sie jeweils 1/2 TL Backpulver sowie 250 g Mehl hinzu und verrühren Sie alles zu drei gleichmäßigen Teigen. Schichten Sie nun die drei Teigsorten nacheinander in eine gefettete Kastenform – die Reihenfolge bleibt Ihnen überlassen. Bestreuen Sie die oberste Schicht mit bunten Streuseln. Backen Sie den Kuchen bei 180 °C Ober-/Unterhitze für etwa 45 Minuten im Ofen.

Rezept: Einfach Tasty

Sie möchten keine Rezepte und Küchentricks mehr verpassen? Alles rund ums Thema Kochen & Backen gibt es in unserem regelmäßigen Genuss-Newsletter.