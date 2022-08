Zwei köstliche Klassiker vereint: Backen Sie diesen Apfelkuchen mit Bienenstichdecke jetzt nach!

Von: Maria Wendel

Apfelkuchen oder Bienenstich? Warum denn oder? Mit diesem genialen Kuchenrezept vereinen Sie einfach beide Klassiker zu einem köstlichen Gebäck.

Die Entscheidung „Was backe ich am Wochenende?“ kann schon mal schwerfallen. Geniale Idee: Wenn man nicht zwei Kuchen backen will, kombiniert man einfach von beiden Rezepten das Beste. Heraus kommt dann zum Beispiel dieser grandiose Apfelkuchen mit Bienenstichdecke. So muss man sich nicht entscheiden und kann umso mehr genießen: die leckere Mandelkruste und Vanillecreme vom Bienenstich und die volle Ladung Frucht vom Apfelkuchen.

Wenn man sich nicht entscheiden kann, backt man einfach einen Bienenstich-Apfelkuchen! © HLPHOTO via www.imago-images.de

Rezept für Apfelkuchen mit Bienenstichdecke: Die Zutaten

Für 1 Springform (26 cm) brauchen Sie:

Für den Apfelkuchen:

125 g Butter

75 g Zucker

250 g Mehl

1 Ei (M)

1 Prise Salz

300 ml Apfelsaft

1 kg Äpfel (z. B. der Sorte Boskop)

4 EL Zucker

Zimt

1 Päckchen Vanillepuddingpulver

Für die Bienenstichdecke:

75 g Butter

1 EL Honig

75 g Zucker

150 g Mandelblättchen

3 EL Milch

Apfelkuchen trifft Bienenstich: leckeres Kuchenrezept

Zuerst machen Sie einen Mürbeteig: Verrühren Sie dazu die Butter in Flöckchen, Zucker, Ei, Mehl, 1 EL kaltes Wasser und 1 Prise Salz in der Küchenmaschine oder mit dem Handrührgerät zu einem glatten Teig. Fetten Sie eine Springform mit Butter ein und geben Sie den Teig hinein. Drücken Sie den Teig gleichmäßig in der Form an den Boden und ziehen Sie am Rand einen etwa 3 cm hohen Rand hoch. Benutzen Sie dazu etwas Mehl, damit der Teig nicht an den Fingern klebt. Stellen Sie den Teig für ca. 30 Minuten in den Kühlschrank. Erhitzen Sie den Apfelsaft in einem Topf auf dem Herd. Schälen und entkernen Sie die Äpfel und schneiden Sie sie in grobe Stücke. Geben Sie den Zimt zum Apfelsaft. Rühren Sie das Puddingpulver mit dem Zucker und ein wenig Apfelsaft glatt. Diese Mischung geben Sie nun zum heißen Saft und kochen alles unter Rühren auf. Vorsicht, dass sich keine Klümpchen bilden. Schalten Sie den Herd aus, geben Sie die Apfelstücke hinzu und rühren Sie sie unter. Kurz abkühlen lassen. Dann geben Sie die Apfelmasse auf den Boden in der Springform. Backen Sie den Apfelkuchen bei 175 °C Ober-/Unterhitze bzw. 150 °C Umluft für 30 Minuten im Ofen. Für die Bienenstichdecke schmelzen Sie die Butter mit dem Honig und dem Zucker in einem Topf. Geben Sie die Mandelblättchen hinzu, erhitzen Sie alles weiter unter Rühren und lassen Sie sie etwas bräunen. Schalten Sie den Herd aus und rühren Sie die Milch unter. Holen Sie den Apfelkuchen aus dem Ofen und geben Sie die Mandelmasse darauf. Gleichmäßig verteilen. Dann kommt der Apfelkuchen mit Bienenstichdecke nochmal für 25-30 Minuten in den Backofen.

Das köstliche Rezept stammt von „Sweet & Easy – Enie backt“. Die Zubereitung können Sie auch oben im Video sehen. Und wenn Sie lieber beim Originalrezept bleiben, finden Sie hier ein Rezept für klassischen Bienenstich. Viel Spaß beim Nachbacken und Genießen!