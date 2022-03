Apfelkuchen in Rekordzeit: schneller Löffelkuchen zum Genießen

Von: Maria Dirschauer

Apfelkuchen ist einer der beliebtesten Kuchen, aber braucht seine Zeit beim Backen. Mit diesem Löffelkuchen-Rezept geht es blitzschnell! © Lars Zahner/Imago

Ein Kuchen-Rezept mit wenigen Zutaten und ohne lange Backzeit? Die Lösung heißt: Löffelkuchen. Das funktioniert zum Beispiel mit fruchtigem Apfel.

Löffelkuchen, was soll das sein? Es handelt sich nicht etwa um ein Rezept mit Mengenangaben in Löffeln, auch wenn man das denken könnte. Wenn Sie sich für solch eine Methode interessieren, weil Sie sich Messbecher und Waage sparen möchten, empfehlen wir Ihnen Becherkuchen: da werden alle Zutaten tatsächlich mit ein und demselben Becher abgemessen. Nein, Löffelkuchen sind Kuchen, die in einer kleineren Auflaufform in der Mikrowelle gebacken werden – deshalb geht es auch so schnell – und dann mit einem Löffel direkt aus der Form verspeist werden können. Kein langes Backen, keine lange Zutatenliste und aufs Kuchen in schöne Stücke schneiden können Sie auch verzichten. Der Löffelkuchen-Trend ist vor allem auf Instagram gerade hoch im Kurs: von Bienenstich bis Himbeer-Cheesecake gibt es zahlreiche köstliche Varianten. Hier haben wir ein leckeres Kuchenrezept für Apfel-Löffelkuchen aus der Mikrowelle.

Schnelles Rezept für Apfel-Löffelkuchen: Die Zutaten

Portionen: für 2 kleine Kuchen Zubereitungszeit: 15 Minuten Schwierigkeitsgrad: einfach

1 Apfel

1 TL Zimt

120 g Mehl

2 TL Backpulver

50 g Zucker

260 ml Milch

1/2 Päckchen Vanillesaucenpulver

10 g gehobelte Mandeln

Sie brauchen außerdem zwei kleine Auflaufformen (Maße ca. 20 x 15 Zentimeter) und eine Mikrowelle. Welche Äpfel sich am besten zum Kochen und Backen eignen, lesen Sie in unserem Artikel Welche Äpfel Sie für Apfelkuchen und Co. auswählen sollten.

So schnell backen Sie den Apfel-Löffelkuchen in der Mikrowelle

Zuerst schälen Sie den Apfel und schneiden ihn in kleine Würfel. Erhitzen Sie eine Pfanne auf dem Herd und dünsten Sie die Apfelwürfel zusammen mit Zimt und 2 EL Wasser darin weich. Vermischen Sie in einer Schüssel Mehl, Backpulver, Zucker und 160 ml Milch. Verteilen Sie den Teig auf 2 hitzebeständige kleine Auflaufformen. Verteilen Sie die angedünsteten Äpfel darauf. Backen Sie jeden Apfelkuchen bei 700-800 Watt für 2 bis 2,5 Minuten in der Mikrowelle. Rühren Sie das Vanillesaucenpulver mit den restlichen 100 ml Milch an, lassen Sie die Sauce kurz eindicken, dann verteilen Sie diese auf den Kuchen. Rösten Sie die Mandeln kurz in einer Pfanne an und verteilen Sie auch diese auf den Apfelkuchen.

Falls Sie keine Mikrowelle haben, können die Löffelkuchen auch normal im Backofen gebacken werden: bei 175 °C Umluft für 15-20 Minuten. Nach dem Backen müssen Sie die Apfelkuchen noch abkühlen lassen (auch wenn es schwerfällt). Dann kann direkt aus der Form gelöffelt werden. Viel Spaß beim Schlemmen! (mad)