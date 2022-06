Lecker, frisch und so leicht zu backen: Probieren Sie diese sommerliche Erdbeer-Tarte

Von: Maria Dirschauer

Mürbeteig trifft auf cremige Füllung und frische Erdbeeren: Lassen Sie sich dieses Tarte-Rezept nicht entgehen! © agefotostock/Imago

Herrlich fruchtig und mit einer cremigen Pudding-Mascarponefüllung kommt diese Erdbeer-Tarte auf den Kaffeetisch. So schmeckt der Sommer! Hier gibt‘s das einfache Rezept.

Kuchen, Torte, Tartelettes, Tarte... Lecker sind diese Gebäckarten alle, aber was genau ist eigentlich eine Tarte und was unterscheidet sie von den anderen Bezeichnungen? Wenn Sie die Theorie gar nicht interessiert, springen Sie gleich zum Rezept unten. Für alle anderen Wissbegierigen hier die Erklärung: Eine Tarte ist ein Kuchen aus der französischen Küche, der süß oder deftig gebacken werden kann. Die Form ist oft eine spezielle Tarteform (werblicher Link) mit geriffeltem Rand. Typischerweise werden Tartes entweder mit Blätterteig oder Mürbeteig zubereitet, da diese ohne Salz oder Zucker auskommen und so neutral schmecken. Auf dem Teigboden findet sich der Belag, bei süßen Tartes meist aus Puddingcreme und Obst, bei pikanten Varianten mit Gemüse. Aber genug der Theorie, jetzt wird die leckere Erdbeer-Tarte gebacken!

Kuchenrezept für sommerliche Erdbeer-Tarte: Die Zutaten

Portionen: für 1 Tarte (Form 28 cm) Backzeit: 25 Minuten Schwierigkeitsgrad: einfach

Für den Mürbeteig:

250 g Mehl

70 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Prise Salz

1 Ei

150 g weiche Butter + etwas mehr für die Form

Für den Belag:

1 Päckchen Puddingpulver Vanille

300 ml Milch

50 g weiße Schokolade

500 g Erdbeeren

1 TL Gelatine-Pulver (alternativ 2 Blätter Gelatine)

100 g Mascarpone

100 g Sahne

So backen Sie die sommerliche Erdbeer-Tarte ganz einfach nach

Für den Mürbeteig geben Sie alle oben genannten Zutaten (Mehl, Zucker, Vanillezucker, Salz, Ei und weiche Butter) in eine Schüssel und verkneten sie zu einem geschmeidigen Teig. Vorbereitung: Fetten Sie die Tarteform mit Butter ein. Jetzt rollen Sie den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus und heben ihn dann in die Form. Drücken Sie den Teig an und ziehen Sie dabei einen Rand hoch. Stellen Sie alles für circa eine Stunde in den Kühlschrank. Für den Pudding Bereiten Sie den Pudding nach Gebrauchsanweisung zu, allerdings nur mit 300 ml Milch (statt wie auf der Packung angegeben 500 ml). Hacken Sie die weiße Schokolade grob und rühren Sie diese unter den noch heißen Vanillepudding, sodass sie schmilzt. Legen Sie Frischhaltfolie direkt auf den Pudding, dadurch bildet sich keine Haut. Lassen Sie den Pudding abkühlen. Boden backen: Heizen Sie den Backofen auf 180 °C Grad Ober-/ Unterhitze oder 160 °C Umluft. vorheizen. Stechen Sie den Mürbeteig einige Male mit einer Gabel ein und backen Sie ihn im Ofen etwa 20-25 Minuten. Dann die Form herausholen und abkühlen lassen. Für den Belag: Waschen und entstielen Sie die Erdbeeren. Schneiden Sie sie nach Größe in Hälften oder Viertel. Lösen Sie das Gelatine-Pulver (werblicher Link) in etwas Wasser auf und lassen es quellen. Dann verrühren Sie den abgekühlten Pudding mit Mascarpone und Gelatine zu einer glatten Creme. Schlagen Sie die Sahne steif – mit diesem Trick gelingt das ohne Mixer – und heben Sie sie unter die Puddingcreme. Fertigstellen: Wenn der Tarteboden abgekühlt ist, verstreichen Sie die Creme darauf und belegen ihn mit den Erdbeeren. Stellen Sie die Erdbeer-Tarte zwei Stunden im Kühlschrank kalt.

Zum Servieren einfach die Erdbeer-Tarte aus dem Kühlschrank und aus der Backform holen und dann in Stücke schneiden. Sie werden sehen, Ihre Gäste werden sie Ihnen aus den Händen reißen. Guten Appetit! (mad)