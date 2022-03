Was Edles für die Kaffeetafel: So backen Sie französischen Apfelkuchen

Von: Maria Dirschauer

Knuspriger Mürbeteig, belegt mit vielen saftigen Apfelscheiben: Lassen Sie sich den Original französischen Apfelkuchen schmecken! Hier finden Sie das Rezept.

Für Apfelkuchen gibt es unzählige Varianten und noch mehr Rezepte. Was ist Ihr Favorit? Gedeckter Apfelkuchen, Apfelmuskuchen mit Sahne oder Apfelstreuselkuchen? Hier haben wir ein Original französiches Kuchen-Rezept, das nicht ganz so verbreitet ist, aber umso leckerer schmeckt. Es überzeugt mit einem Mürbeteigboden, der mit dünnen Apfelscheiben belegt wird. Obendrauf folgt eine Glasur aus Butter und Aprikosenkonfitüre. Das sorgt nicht nur für die Süße, sondern auch für einen tollen Glanz. So wird der französische Apfelkuchen nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch ein Hingucker auf der Kaffeetafel.

Dieser Apfelkuchen schmeckt vom feinsten. © Springlane GmbH/Imago

Rezept für französischen Apfelkuchen: Die Zutaten

Portionen: für 1 Springform (12 Stücke)

Zubereitungszeit: 35 Minuten

Backzeit: 40 Minuten

Schwierigkeitsgrad: einfach

Für den Mürbeteigboden:

200 g Mehl

110 g Butter

1 Eigelb

1 Prise Salz

2 EL eiskaltes Wasser

Für den Belag:

2 EL Zitronensaft

4 kleine Äpfel

25 g Butter

2 EL Aprikosenkonfitüre

So backen Sie den französischen Apfelkuchen

Zunächst verkneten Sie für den Teig in einer Küchenmaschine oder mit den Händen Mehl, Butter, Eigelb, Salz und Wasser zu einem glatten Teig. Formen Sie den zu einer Kugel und wickeln Sie ihn in Klarsichtfolie ein. Für eine Stunde in den Kühlschrank legen. Für den Belag füllen Sie eine Schüssel mit kaltem Wasser und geben den Zitronensaft dazu. Schälen, vierteln und entkernen Sie die Äpfel und schneiden Sie diese in dünne Scheiben. Legen Sie die Apfelscheiben in die Schüssel, so werden sie nicht braun. Heizen Sie den Backofen auf 220 °C Ober-/Unterhitze oder 200 °C Umluft vor. Fetten Sie die Springform mit Butter ein oder legen Sie sie mit Backpapier aus. Hier finden Sie nützliche Tipps, wie das ganz einfach gelingt. Kneten Sie den Teig nochmals kurz durch, rollen Sie ihn rund aus und legen Sie ihn in die Springform. Lassen Sie die Apfelscheiben abtropfen und schichten Sie diese fächerförmig auf dem Boden übereinander. Lassen Sie die Butter schmelzen und streichen Sie mit einem Silikonpinsel die Äpfel damit ein. Backen Sie den französischen Apfelkuchen im Ofen für etwa 40-45 Minuten. Erwärmen Sie die Aprikosenkonfitüre und passieren Sie sie durch ein Sieb. Holen Sie den Apfelkuchen aus dem Ofen und streichen Sie ihn oben mit der flüssigen Konfitüre ein. Dann lassen Sie den Kuchen komplett abkühlen.