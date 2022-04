Doppelter Dessertgenuss: Dieser Milchreiskuchen ist ein Verwandlungskünstler

Von: Anne Tessin

Milchreiskuchen verbindet gleich zwei leckere Nachspeisen. (Symbolbild) © KH/Imago

Dieser Kuchen macht Naschkatzen gleich doppelt glücklich: Milchreiskuchen verbindet zwei beliebte Leckereien und ist ganz einfach zu backen. Probieren Sie das Rezept aus!

Warum sollte man sich mit einem Dessert zufrieden geben, wenn man auch gleich zwei haben kann? Mit diesem einfachen Kuchen-Rezept verbinden Sie köstlichen Milchreis und Mürbeteig zu einem Milchreiskuchen, der süße Herzen höher schlagen lässt. Und das Beste ist: Sie können ihn ganz einfach variieren und immer wieder neu genießen. So gelingt Ihnen der Milchreiskuchen.

Rezept für Milchreiskuchen: Diese Zutaten brauchen Sie

Für die Milchreis-Kirsch-Füllung:

800 ml Milch

200 ml Sahne

1 Vanilleschote

170 g Milchreis

100 g Zucker

80 g kalte Butter

1 Glas Schattenmorellen, Abtropfgewicht ca. 360 g

1 Päckchen Vanille-Puddingpulver

Für den Boden:

90 g Butter (alternativ Margarine)

75 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

1 Ei

250 g Mehl

1 TL Backpulver

So backen Sie den Milchreiskuchen ganz einfach nach

Kochen Sie zunächst den Milchreis, indem Sie die Milch und die Sahne in einen Topf geben und aufkochen. Schneiden Sie die Vanilleschote längs auf und kratzen Sie das Mark mit der Rückseite des Messers heraus. Geben Sie die ausgekratzte Schote, das Mark und den Zucker zur Milch. Rühren Sie dann den Milchreis und den Zucker in das kochende Milch-Sahne-Gemisch und köcheln Sie den Reis unter gelegentlichem Rühren bei geringer Hitze und aufgesetztem Deckel bissfest. Nehmen Sie dann den Topf vom Herd und rühren Sie die kalte Butter unter. Heizen Sie Ihren Backofen auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vor. Kneten Sie nun aus der Butter, dem Zucker und Vanillezucker, dem Ei, dem Mehl und dem Backpulver einen Mürbeteig. Drücken Sie diesen Teig dann in eine gefettete 26er-Springform so hinein, dass Sie einen kleinen Rand an der Wand der Springform erhalten. Kochen Sie die Sauerkirschen mit dem Puddingpulver auf, bis sie andicken. Verteilen Sie dann die angedickten Kirschen auf dem Boden, verstreichen Sie den Milchreis darauf und backen Sie den Milchreiskuchen etwa 45 Minuten. Nach 30 Minuten müssen Sie den Kuchen ggf. mit Alufolie abdecken, damit er nicht zu dunkel wird.

Frisch aus dem Ofen und noch warm schmeckt dieser Milchreiskuchen am besten. Sie können Sie Sauerkirschen auch durch Pfirsiche, Heidelbeeren, Erdbeeren und Co. ersetzen und so immer wieder eine neue Geschmacksexplosion kreieren. Sie und die Gäste an Ihrer Kaffeetafel werden begeistert sein. (ante)