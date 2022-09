Günstig backen: Für saftigen Zitronenkuchen brauchen Sie nur wenige Zutaten

Von: Maria Wendel

Zitronenkuchen ist schnell gemacht und schmeckt jedem. Wie Sie ihn aus wenigen, günstigen Zutaten einfach backen können, erfahren Sie hier.

Um leckeren Kuchen zu backen, muss nicht jeder ein Profibäcker sein. Wenn Sie auch eher in die Kategorie Hobbykoch gehören, bleiben Sie sicherlich gerne bei einfachen Rezepten für Muffins und Blechkuchen, oder? Auch damit kann man Gäste begeistern. Zum Beispiel für einen saftigen Zitronenkuchen benötigen Sie nur wenige Zutaten, nicht viel Zeit in der Küche – und das Ergebnis ist dennoch sehr beliebt auf dem Kuchenbüfett. Der krönende Abschluss ist eine Puderzucker-Zitronensaft-Glasur, die Sie auf den lauwarmen Kuchen geben, sodass sie gut einziehen kann. Tipp: Stechen Sie vorher mit einem Schaschlikspieß ein paar Löcher in den Zitronenkuchen, dann kann die Glasur sich gut verteilen.

Sie mögen Zitronenkuchen? Sie brauchen nur ein paar Zutaten und blitzschnell steht dieser Genuss auf dem Tisch.

Saftiger Zitronenkuchen aus nur wenigen Zutaten

Für den Zitronenkuchen:

2 Bio-Zitronen

200 g Butter

150 g Zucker

4 Eier

250 g Mehl

1 Päckchen Backpulver

Für die Glasur:

250 g Puderzucker

3–4 EL Zitronensaft

Außerdem benötigen Sie für den Kuchen eine Kastenform. Diese können Sie entweder mit Butter einfetten oder mit Backpapier auslegen – lesen Sie hier, wie das Kuchenform-Auslegen mit störrischem Backpapier problemlos klappt.

Kuchen-Rezept: So backen Sie den saftigen Zitronenkuchen

Heizen Sie den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze bzw. 160 °C Umluft vor. Reiben Sie die Schale von den Zitronen ab und pressen Sie die Zitronenhälften aus, sodass Sie etwa 8-9 EL Saft erhalten. Sie benötigen 5 EL Saft für den Teig und 3-4 EL für die Glasur. Schlagen Sie die Butter, den Zucker, die Eier und 5 EL Zitronensaft in einer Schüssel mit dem Handmixer auf. Verrühren Sie in einer anderen Schüssel das Mehl, die abgeriebene Zitronenschale und das Backpulver. Nun geben Sie die trockenen Zutaten in die andere Schüssel und verrühren alles mit dem Handmixer zu einer homogenen Masse. Füllen Sie den Teig nun in die vorbereitete Kastenform und schieben Sie diese in den heißen Backofen. Backen Sie den Zitronenkuchen für etwa 30 Minuten. Dann decken Sie ihn mit einem Stück Backpapier oder Alufolie ab und backen ihn in weiteren 15 Minuten fertig. Machen Sie die Stäbchenprobe, um zu prüfen, ob der Teig wirklich durchgebacken ist. Holen Sie den Kuchen aus dem Ofen und lassen Sie ihn abkühlen. In der Zwischenzeit bereiten Sie die Glasur aus Puderzucker und 3-4 EL Zitronensaft zu und verteilen diese später auf dem lauwarmen Kuchen. Danach vollständig abkühlen lassen und aus der Form holen – wenn Sie Backpapier verwendet haben, gelingt das besonders einfach.

Zum Servieren schneiden Sie den saftigen Zitronenkuchen in Stücke. Er reicht für etwa zwölf Stücke. Viel Spaß beim Nachbacken und Genießen!