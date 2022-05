Kuchen backen wie Oma: Mit diesen Rezepten gelingt jeder Grundteig

Teilen

Damit ein lockerer Kuchenboden und zartschmelzende Plätzchen keine Glückssache bleiben: Kuchenteig-Rezepte und Expertentipps, die funktionieren.

Ein Rührteig ist schnell gemacht und mit diesem Rezept ist der nächste Spontan-Besuch der Großeltern gerettet:

Zutaten:

Zubereitung:

Anschließend können Sie den Kuchen mit Puderzucker bestäuben, mit einer Zitronen-Glasur bestreichen oder mit Schokoguss überziehen. Wer etwas mehr Zeit hat, findet hier ausgefallene Zuckerguss-Rezepte.

Für einen besonders lockeren Rührteig sorgt etwas Sprudelwasser. Außerdem darf der Teig nicht zu lange stehen, bevor er in den Backofen kommt. Denn mit der Zeit fällt er in sich zusammen!

Lesen Sie auch: Keine Backform zur Hand? Wie sie trotzdem zauberhafte Küchlein backen.

Kekse, Plätzchen, Tarte- oder Kuchenboden – ein süßer Mürbeteig passt zu ziemlich jeder Gelegenheit. Für die perfekte Mischung braucht es nur fünf Zutaten, beweist dieses Rezept.

Zutaten:

Zubereitung:

Bei Mürbeteig gilt für die Zutaten: alles muss kalt sein – verwenden Sie Butter und Ei also direkt aus dem Kühlschrank. Zu warmes Fett lässt den Teig bröselig werden. Außerdem sollten Sie den Teig nicht zu lange kneten, denn sonst wird er zäh.

Auch interessant: Die besten Kuchen-Rezepte: von A wie Apfelkuchen bis Z wie Zitronentarte.

Einen luftigen Biskuitboden zu backen, kann zur Herausforderung werden. Mit diesem Rezept und den Expertentipps gelingt es garantiert:

Zutaten:

Zubereitung:

Das Wichtigste für einen fluffigen Biskuitboden:

So viel Luft wie möglich im Teig behalten. Deswegen den fertigen Teig sofort in die Backform füllen, damit er nicht in sich zusammenfällt!