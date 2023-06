Gurkenschalen nicht wegwerfen: Wofür Sie die Reste noch weiterverwenden können

Vor dem Verzehr werden Gurken meist geschält. Doch die Reste können vielseitig genutzt werden und sollten keinesfalls unachtsam im Müll landen.

Im Sommer dürfen Gurken einfach nicht fehlen. Das grüne Gemüse ist nicht nur leicht und lecker, sondern bietet die nötige Erfrischung, wenn die Temperaturen auf ein Maximum klettern. Kein Wunder: Gurken bestehen zu 95 Prozent aus Wasser. Das macht sie zu einem kalorienarmen und durstlöschenden Snack an heißen Tagen – ob einfach so oder zu einem leckeren Gurkensalat verarbeitet. Außerdem enthalten sie gesunde B-Vitamine und Mineralstoffe wie Kalzium, Zink und Magnesium. Meist werden Gurken ohne Schale gegessen, da diese leicht bitter schmeckt. Allerdings sprechen viele gute Gründe dagegen, die Schale in den Müll zu werfen.

Gurkenschalen: Viel zu wertvoll für den Haushaltsmüll

Wie bei den meisten Gemüsesorten ist auch bei Gurken die Schale mit am gesündesten. Denn genau hier stecken viele wertvolle Vitamine, Mineralien und Ballaststoffe. Letztere sind wichtig für eine gesunde Verdauung, da sie dabei helfen, den Stuhlgang zu regulieren und die Darmtätigkeit anzuregen. Gerade Personen, die an Verstopfung oder Reizdarm leiden, sollten viele Ballaststoffe zu sich nehmen. Deshalb wäre es sehr schade, diese geballten Nährstoffe einfach so wegzuwerfen. Da in konventionellem Gemüse Pestizide stecken können, empfiehlt es sich, Bio-Gurken zu kaufen. Nur so stellen Sie sicher, keine giftigen Chemikalien mitzuessen.

Wer den leicht bitteren Geschmack vermeiden will, kann die Enden der Gurke großzügig entfernen. Genau dort befinden sich nämlich die Bitterstoffe. Moderne Züchtungen enthalten aber sowieso nur noch sehr wenige dieser Bitterstoffe. Übrigens: Auch die richtige Lagerung von Gurken ist wichtig, damit sie ihren Geschmack behalten und lange knackig bleiben.

Gurkenschalen sind ein „Wundermittel“ in der Küche. (Symbolbild) © Imago

Verfeinern Sie Aufstriche mit Gurkenschalen

Das nächste Mal, wenn Sie Gurkenschalen übrig haben, dann fügen Sie sie einfach als besondere Zutat in den Frischkäse oder Kräuterquark hinzu. Schneiden Sie die Schalen möglichst klein und vermischen Sie sie mit dem Aufstrich – fertig! Die knackige Konsistenz passt hervorragend zu verschiedenen Dips und der typische Geschmack sorgt für eine frische Note. Auf diese Weise peppen Sie Ihren Frischkäse auf und nutzen die gesundheitlichen Vorteile der Gurke voll aus. Auch im Salat stellen klein geschnittene Gurkenschalen ein leckeres Highlight dar. Sie können neben Sonnenblumen- oder Kürbiskernen als knackiges Topping dienen.

Gesunde Limonaden-Alternative aus Gurkenschalen

Was gibt es Schöneres, als im Sommer ein erfrischendes Getränk auf der Terrasse oder auf dem Balkon zu genießen? Künftig können Sie den Drink selbst aus Gurkenschalen herstellen. Daneben benötigen Sie vier Zweige Minze, den Saft einer Zitrone, 400 Milliliter Wasser und Eiswürfel. Schneiden Sie die Gurkenschale in grobe Stücke und geben Sie sie mit den restlichen Zutaten in einen Mixer, um alles zu pürieren. Geben Sie das fertige Getränk in zwei Gläser und lassen Sie sich erfrischen! Im Gegensatz zu herkömmlicher Limonade ist dieser Gurken-Zitronen-Drink deutlich kalorienärmer und gesünder – löscht den Durst aber mindestens genauso gut.

Gurkenschalen als Teil der Beauty-Routine

Wer die Gurkenschalen nicht essen will, kann sie stattdessen nutzen, um müde Augen zu beleben. Legen Sie die Schalen einfach für zehn Minuten auf die geschlossenen Augen oder auf die Augenpartie. Am besten legen Sie sich währenddessen hin und nutzen diese Zeit, um bewusst zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Die kühlende Wirkung der Gurkenschalen kann dabei helfen, Schwellungen und dunkle Augenringe zu reduzieren. Die natürlichen Inhaltsstoffe wirken erfrischend und sollen die Haut beruhigen und straffen.

Außerdem können Sie aus Gurkenschalen ein natürliches Hautpeeling herstellen. Pürieren Sie die Schalen mit etwas Joghurt oder Honig, um eine dicke Paste zu erhalten. Massieren Sie diese sanft in die Haut ein und spülen Sie sie nach einigen Minuten mit warmem Wasser ab. Das Peeling entfernt abgestorbene Hautzellen und hinterlässt Ihre Haut weich und strahlend.

Tipp von der Putzfee: Mit Gurkenschalen Flecken entfernen

Auch wenn es seltsam klingt: Gurkenschalen eignen sich tatsächlich dafür, Flecken zu entfernen. Besonders gut funktioniert der Trick, wenn Stifte für die Flecken verantwortlich sind. Reiben Sie die Schalen einfach über die entsprechende Stelle. Wie bei allen Putzmitteln empfiehlt es sich, die Reinigungswirkung erst an einer nicht sichtbaren Stelle zu testen, um eventuelle Farbveränderungen zu erkennen.