Lebensmittel optimal lagern: So räumen Sie den Kühlschrank richtig ein

Von: Maria Wendel

Lebensmittel sollten auch im Kühlschrank richtig gelagert werden, dann bleiben sie länger frisch. Wie Sie den Kühlschrank optimal einräumen, lesen Sie hier.

Beim richtigen Einräumen vom Kühlschrank müssen Sie zunächst die Kältezonen beachten. Denn nicht überall im Kühlschrank ist es gleich kalt. Und deshalb sollten Sie die Lebensmittel nicht einfach frei nach Lust und Laune in beliebige Fächer räumen. Bei richtiger Lagerung halten sich Obst, Gemüse, Fleisch und Co. länger. Dadurch kann verhindert werden, dass Lebensmittel im Müll landen müssen.

Kühlschrank richtig einräumen: Was gehört in welches Fach?

Die kälteste Zone ist im Kühlschrank meist die unterste Ablage über dem Gemüsefach. Deshalb sollten Sie dort verderbliche Lebensmittel wie rohes Fleisch lagern. Die weitere optimale Verteilung der Lebensmittel im Kühlschrank sehen Sie hier:

Fach Temperatur Lebensmittel Oberes Fach 7-10 °C zubereitete Speisen, Marmeladen, Saucen Mittleres Fach 6-7 °C Milch, Milchprodukte wie Joghurt, Quark, Sahne, Käse, Eier Unterstes Fach 4-5 °C schnell verderbliche Lebensmittel wie Fleisch, Wurst und Fisch Gemüsefach 10-13 °C Obst, Gemüse und Salat Kühlschranktür: oberes Fach Butter und Margarine Kühlschranktür: mittleres Fach Dressings, Senf, angebrochene Glaskonserven Kühlschranktür: unterer Flaschenhalter angebrochene Getränke, frischgepresste Säfte

Kühlschrank auf welche Temperatur einstellen? Das Bundeswirtschaftsministerium empfiehlt, den Kühlschrank für eine effiziente Nutzung auf 7 °C Grundtemperatur einzustellen. Die oben dargestellten Hinweise orientieren sich an dieser Einstellung.

Lebensmittel im Kühlschrank lagern: Diese Fehler sollten Sie vermeiden

Wie Sie in der Tabelle sehen, gehört zum Beispiel Milch gar nicht in die Kühlschranktür, wo die meisten Leute sie lagern. Dort ist die Temperatur aber zu hoch – länger hält sich Milch im mittleren Fach. Auch Eier sollten Sie lieber nicht in einem Fach in der Kühlschranktür lagern, da es dort zu warm ist und sie den größten Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Darum sollten Sie Eier lieber im Karton in einem kalten Fach im Kühlschrank aufbewahren. Mehr zur richtigen Eier-Lagerung lesen Sie hier. Was viele auch nicht wissen: Tomaten gehören nicht in den Kühlschrank. Dort verlieren sie ihr Aroma. Ein weiterer Tipp: Lagern Sie Milchprodukte immer gut verpackt, weil sie leicht fremde Gerüche annehmen, also lagern Sie zum Beispiel Butter in einer Butterdose. Wurstaufschnitt sollen Sie am besten in Dosen umfüllen.

Diese Lebensmittel gehören nicht in den Kühlschrank

Tomaten, Gurken, Zucchini, Avocados, Kartoffeln

Äpfel, Südfrüchte wie Zitronen, Mangos und Bananen

Steinobst wie Kirschen, Pfirsiche und Pflaumen

Knoblauch und Zwiebeln

Brot

Kaffeepulver

