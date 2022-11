Der perfekte Begleiter im Herbst: So backen Sie ein leckeres Kürbisbrot

Von: Maria Wendel

Bananenbrot ist passé, denn es gibt eine neue Leckerei, die im Herbst einfach ein Muss ist: süßes Kürbisbrot. Das Rezept sollten Sie nicht verpassen!

Gerade in den letzten zwei Jahren hat die Backbegeisterung für Bananenbrot ordentlich zugelegt: Alle waren zu Hause und haben vermehrt Brot, Kuchen und Co. selber gebacken. Mit wenig Aufwand und geringen Backkünsten kann man schon ein leckeres Gebäck zubereiten. Jetzt kommt ein neuer Geselle ins Spiel, der auch noch hervorragend in die nasskalte Jahreszeit passt und unsere trübe Stimmung im Herbst aufhellt: Kürbisbrot. Kennen Sie noch nicht? Wer im ersten Moment an ein herzhaftes Brot denkt, liegt hier daneben. Das gibt es natürlich auch, aber das folgende Kürbisbrot ist tatsächlich genauso wie Bananenbrot eher ein süßer Kuchen aus der Kastenform. Es gibt verschiedene Variationen des Rezepts: mal gesünder mit Nüssen und getrockneten Früchten, mal mit einem leckeren Zuckerguss. Sie können Ihr Kürbisbrot ganz nach Belieben verfeinern. Hier finden Sie das Grundrezept.

Lust auf süßes Kürbisbrot? © CSP_urbanlight/Imago

Rezept für süßes Kürbisbrot: Die Zutaten

Außer einer Kastenform brauchen Sie:

300 g Hokkaido-Kürbis

3 Eier

200 g Zucker

125 g geschmolzene Butter

1 Prise Zimt

geriebene Muskatnuss

1 TL Vanilleextrakt

300 g Mehl

1 TL Backpulver

1 Prise Salz

Hokkaido-Kürbis eignet sich besonders gut zum Backen und Kochen, weil die Schale mitgegessen werden kann – Sie müssen ihn also nicht schälen. Statt den Kürbis wie in diesem Rezept frisch zu Püree zu verarbeiten, können Sie alternativ im Vorhinein Kürbispüree auf Vorrat zubereiten und davon 300 Gramm verwenden.

So backen Sie das süße Kürbisbrot

Waschen, halbieren und entkernen Sie den Kürbis. Schneiden Sie ihn in möglichst kleine Würfel. Mit einem Trick schneiden Sie Kürbis ganz einfach. Dünsten Sie die Kürbiswürfel für etwa 5 Minuten in der Mikrowelle, bis sie weich sind. Dann pürieren Sie den Kürbis. Heizen Sie den Backofen auf 175 °C Ober-/Unterhitze vor. Schlagen Sie die Eier mit dem Zucker schaumig, geben Sie die Butter, Gewürze und das Kürbispüree hinzu. Sieben Sie Mehl, Backpulver und Salz über die Masse und rühren Sie alle Zutaten unter. Fetten Sie die Kastenform ein und füllen Sie den Teig hinein. Backen Sie das Kürbisbrot im Ofen für 50-60 Minuten. Machen Sie gegen Ende die Stäbchenprobe, ob der Teig durchgebacken ist.

Viel Freude beim Nachbacken und Genießen! Jetzt kann der Herbst kommen.