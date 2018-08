Lärm und Zerstörung: Restaurant schmeißt Kinder raus und erntet heftige Kritik

Kinder und Restaurants sind nicht immer eine gute Kombination. Ein Wirt hat so viele schlechte Erfahrungen mit den lieben Kleinen und ihren Eltern gemacht, dass er jetzt eine Entscheidung getroffen hat.

Ausgerechnet "Omas Küche und Quartier" heißt das Lokal in Binz auf Rügen , das mit seiner ungewöhnlichen Regelung nun für Wirbel sorgt. Ab 17 Uhr müssen Gäste unter 14 Jahren draußen bleiben.

Ein drastischer Schritt, der für viel Aufsehen und auch wütende Reaktionen sorgt. Gegenüber der "Welt" erklärt Inhaber Rudolf Markl, warum er sich dazu entschieden hat. So hätten Kinder Fangen gespielt, unerlaubt Schränke geöffnet und Inventar zerstört, während die Eltern sich nicht verantwortlich fühlten. Ein Zustand, den Markl und seine Angestellten nicht länger ertragen hätten. Statt das Lokal, wie zunächst geplant, ganz "kinderfrei" zu machen, habe man sich aber für eine Teilzeit-Lösung entschieden: "Kinder sind willkommen, aber eben nur bis 17 Uhr. Danach ist erwachsenenfreundliche Zone."

Mangelnde Erziehung macht Gastronom das Leben schwer

Das Problem sieht Markl bei den Eltern. Leider mangele es an der Erziehung und in den elf Jahren, in denen er das Lokal betreibe, sei es immer schlimmer geworden. Dabei habe er schon Ausmalbilder, Rätsel und Spiele bereitliegen. "Doch die Kinder wissen sich einfach nicht zu benehmen."

Ein Schlagabtausch zwischen Rudolf Markl und einem Kunden auf Facebook bildet die Misere deutlich ab:

Ein Kunde namens Jürgen Otto beschwert sich:

"Essen war absolut klasse! Personal teilweise sehr unfreundlich und pampig! Unsere Kinder wurden sehr unfreundlich und rüde behandelt! Geht gar nicht!!! Da muss man nachbessern!"

Die Reaktion von Rudolf Markl hat es in sich:

"Vielen Dank für Ihre Bewertung, zumindest was das Essen angeht. Aber nur, weil Sie das leibliche Produkt Ihrer Liebe nicht in den Griff bekommen, bezeichnen Sie uns als "kein kinderfreundliche Lokal"? Sie hatten mit Ihrer Familie den ca. 80 qm großen Klostergarten mit drei Tischen, Malbüchern und Buntstiften ganz für sich ganz alleine, dennoch rannten Ihre Kinder durch das ganze Restaurant, wurden wiederholt aufgefordert das zu unterlassen und vor allem nichts anzufassen - hatte weder Eltern noch Kinder in irgendeiner Weise interessiert - Elten und Freunde sind mit sich beschäftigt, was die Kleinen machen ist doch scheißegal.

Die Freiheiten Ihrer Kinder hören da auf, wo sie die Freiheit anderer Gäste beschneiden. Von den Kindern kein bitte und kein danke, dafür aber ein energisches "ich will", das ist nicht der Umgangston den wir in Oma´s Küche pflegen. Nachdem die Kinder gemaßregelt wurden und weinend zu den Eltern kommen, erklären Sie der Service Mitarbeiterin "sie hätte wohl ihren Beruf verfehlt". Völlig falsch, unsere Mitarbeiter sind da um unsere Gäste kulinarisch zu verwöhnen und nicht um anderer Leute Kinder zu erziehen.

Des Weiteren wurde von unserer Seite nie eine Rezension bei Facebook gelöscht - wir nehmen uns aber das Recht heraus die Bewertungen zu kommentieren.

Rudolf W. Markl"

Reaktionen auf das Kinder-Verbot sind geteilt

"Einfach nur unmenschlich!!!"

"Da zeigt sich doch in unserer Gesellschaft was Kinder noch wert sind... ihr habt sie doch nicht alle"

"mal dran gedacht, dass diese kleinen Menschen EURE RENTE finanzieren!?"

"Deutschland 2018: Einen auf weltoffen und liberal machen und Familien diskriminieren."

"Gute Onlinebewertungen sind mittlerweile total wichtig geworden und ihr habt nun leider richtig verkackt!Zurecht!"

"Gute Entscheidung! Jeder Unternehmer kann selbst entscheiden, welche Gäste er haben will. Leider glauben Eltern, dass ihre Kinder alles dürfen!"

"Es ist die Pflicht der Eltern, ihren Kindern zu vermitteln, sich im Restaurant ruhig zu verhalten und Rücksicht auf andere Gäste zu nehmen."

"Super tolle Entscheidung. Ich hoffe es folgen noch viele Lokale diesem Beispiel."

Die Entscheidung von Rudolf Markl hat heftige Reaktionen hervorgerufen und es zeigt sich, wie unterschiedlich die Meinungen zu diesem sensiblen Thema sind. Während einige die Entscheidung kategorisch ablehnen und dem Restaurantbetreiber Vorwürfe machen, teilen andere die negativen Erfahrungen Markls und verstehen seine Entscheidung. Wie sehen Sie es?

