Rezept für Blitzlasagne – So machen Sie den Klassiker in nur 25 Minuten

Von: Anne Tessin

Teilen

Klassische Lasagne braucht ihre Zeit, aber es geht auch viel einfacher. © Bernd Juergens/Imago

Eine gute Lasagne braucht ihre Zeit, zumindest, wenn Sie sie klassisch zubereiten. Probieren Sie es mal mit unserer blitzschnellen und leckeren Alternative.

Italienische Küche ist und bleibt der Renner. Mit guten Produkten werden aus einfachen Rezepten herrliche Gerichte. Einige Klassiker wie Bolognese, Lasagne oder sogar die gute, alte Tomatensoße brauchen allerdings ihre Zeit, um ihr volles Aroma zu entfalten.

Bei der Lasagne heißt das: Erst müssen Sie eine Bolognese kochen und dann müssen Sie eine Béchamelsauce zubereiten. Danach geht es ans Schichten mit den Lasagneplatten und dem Mozzarella und schließlich muss die Lasagne auch noch in den Ofen – etwa 30 bis 45 Minuten. Insgesamt stehen also mindestens anderthalb Stunden zwischen Ihnen und der dampfenden Lasagne auf Ihrem Teller. Aber es geht auch schneller. Mit ein paar kleineren Anpassungen zaubern Sie eine One-Pot-Lasagne, also eine Lasagne im Topf oder in der Pfanne. Hier kommt das einfache Rezept, mit dem Sie Zeit und Geschirr sparen:

Schnelle One-Pot-Lasagne aus der Pfanne: Diese wenigen Zutaten brauchen Sie für die Blitzlasagne

Portionen: 4 bis 5 Vorbereitungszeit: 5 Minuten Kochzeit: 25 Minuten Schwierigkeitsgrad: einfach

400 g Rinderhack

400 g passierte Tomaten

800 g ganze Tomaten

160 g Lasagneplatten

200 g Ricotta

200 g Mozzarella

2 Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

Olivenöl

Salz, Pfeffer

1 EL Oregano

Lasagne im Leichtformat: So bereiten Sie das Lieblingsessen diättauglich zu.

Beispielbild – nicht das tatsächliche Rezeptbild

So bereiten Sie die One-Pot-Lasagne in der Pfanne in nur 25 Minuten zu

Würfeln Sie zwei Zwiebeln und vier Knoblauchzehen fein und schwitzen Sie beides in einer Pfanne (am besten eine ofenfeste Pfanne - werblicher Link) bei mittlerer Hitze mit etwas Olivenöl an.

fein und schwitzen Sie beides in einer Pfanne (am besten eine ofenfeste Pfanne - werblicher Link) bei mittlerer Hitze mit etwas Olivenöl an. Geben Sie das Hackfleisch (400 g) dazu, würzen Sie es gut mit Salz und Pfeffer und braten Sie es krümelig durch, bis es gut gebräunt ist.

dazu, würzen Sie es gut mit Salz und Pfeffer und braten Sie es krümelig durch, bis es gut gebräunt ist. Geben Sie dann die passierten Tomaten (400 g) und die ganzen Tomaten (800 g) hinzu und zerkleinern Sie alles mit einem Pfannenwender. Würzen Sie die Mischung mit dem Oregano.

hinzu und zerkleinern Sie alles mit einem Pfannenwender. Würzen Sie die Mischung mit dem Oregano. Zerbrechen Sie die Lasagneplatten (160 g) in Stücke und verteilen Sie sie so in der Pfanne, dass sie komplett mit Soße bedeckt sind. Setzen Sie dann einen Deckel auf die Pfanne und lassen Sie die Soße samt Lasagneplatten laut Packungsanweisung der Lasagneplatten köcheln (etwa 12 bis 15 Minuten).

und verteilen Sie sie so in der Pfanne, dass sie komplett mit Soße bedeckt sind. Setzen Sie dann einen Deckel auf die Pfanne und lassen Sie die Soße samt Lasagneplatten laut Packungsanweisung der Lasagneplatten köcheln (etwa 12 bis 15 Minuten). Rühren Sie nun etwa 150 g Ricotta vorsichtig unter die Lasagne, ohne die Lasagneplatten zu sehr umzurühren. Den restlichen Ricotta (50 g) verteilen Sie auf der Lasagne und verstreichen ihn leicht.

vorsichtig unter die Lasagne, ohne die Lasagneplatten zu sehr umzurühren. Den restlichen Ricotta (50 g) verteilen Sie auf der Lasagne und verstreichen ihn leicht. Schneiden Sie nun den Mozzarella (200 g) in Scheiben und verteilen Sie diese gleichmäßig in der Pfanne. Setzen Sie dann noch einmal den Deckel auf und lassen Sie die Lasagne köcheln, bis der Mozzarella geschmolzen ist. Wer eine gusseiserne Pfanne genutzt hat, kann diese auch in den Ofen schieben und die Pfannenlasagne mit der Grillfunktion überbacken. Dann kommt sie dem Original noch näher.

Schnelle Feierabendküche: So einfach macht man eine Tortellini-Lasagne.

So schnell und einfach haben Sie noch nie eine Lasagne auf den Tisch gebracht. Diese Blitzvariante macht der klassischen Lasagne auf jeden Fall Konkurrenz. Dieser Artikel enthält Affiliate-Links.