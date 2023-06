Sechs Lebensmittel, die Sie immer in Ihrem Gefrierschrank haben sollten

Von: Alina Wagner

Obst, Gemüse, Nüsse oder Fleisch: Es gibt einige Lebensmittel, die Sie immer auf Vorrat haben sollten. Welche das sind und was Sie damit machen können, lesen Sie hier.

Das Gefrierfach ist die geheime Schatzkammer Ihrer Küche. Hier finden sich die vergessenen Überbleibsel von vor fünf Monaten und halb aufgegessene Eisbecher. Doch er kann auch Ihre Rettung sein, wenn Sie abends nichts mehr im Schrank haben außer ein paar Dosenravioli oder wenn Sie morgens keine Lust haben, beim Bäcker nebenan Brötchen zu kaufen. Auf diese sechs Grundnahrungsmittel sollten Sie in Ihrer Tiefkühltruhe nicht verzichten.

Lebensmittel, die Sie immer im Gefrierschrank haben sollten: tiefgekühlter Spinat

Tiefgekühlter Spinat ist zum Zeitpunkt der höchsten Reife verpackt, sodass Sie das Blattgemüse auch außerhalb der Saison zur Verfügung haben. Sie eignen sich vielleicht nicht als Grundlage für einen Salat, aber aufgetauter Spinat lässt sich gut kochen. Ideal als Basis für verschiedene Gerichte, wie zum Beispiel:

Rezeptideen für morgens:

Spinat-Smoothie: Fügen Sie aufgetauten Spinat zu Ihrem Lieblings-Smoothie hinzu, um eine extra Portion grünes Gemüse zu erhalten. Kombinieren Sie ihn mit Früchten wie Bananen, Beeren und Orangen für einen erfrischenden und nährstoffreichen Smoothie.

Fügen Sie aufgetauten Spinat zu Ihrem Lieblings-Smoothie hinzu, um eine extra Portion grünes Gemüse zu erhalten. Kombinieren Sie ihn mit Früchten wie Bananen, Beeren und Orangen für einen erfrischenden und nährstoffreichen Smoothie. Spinat-Feta-Omelett: Kombinieren Sie aufgetauten Spinat mit zerbröckeltem Feta-Käse und verquirlten Eiern. Braten Sie die Mischung in einer Pfanne, bis das Omelett fest ist. Dieses herzhafte Gericht ist eine leckere Möglichkeit, den Tag zu beginnen.

Kombinieren Sie aufgetauten Spinat mit zerbröckeltem Feta-Käse und verquirlten Eiern. Braten Sie die Mischung in einer Pfanne, bis das Omelett fest ist. Dieses herzhafte Gericht ist eine leckere Möglichkeit, den Tag zu beginnen. Spinat-Quiche-Muffins: Bereiten Sie kleine Spinatquiches in Muffinformen vor. Kombinieren Sie aufgetauten Spinat mit Eiern, Milch, Käse und Gewürzen. Gießen Sie die Mischung in die Muffinformen und backen Sie sie, bis sie goldbraun und fest sind.

Eingefrorene Lebensmittel sollten immer auf Vorrat sein. © Andrey Popov/Imago

Rezeptideen für mittags oder abends:

Spinat-Kichererbsen-Curry: Erhitzen Sie etwas Öl in einer Pfanne, geben Sie Gewürze wie Kreuzkümmel, Kurkuma, Ingwer und Knoblauch hinzu. Fügen Sie aufgetauten Spinat und abgetropfte Kichererbsen hinzu. Kochen Sie alles zusammen, bis der Spinat weich ist und die Aromen sich vereinen. Servieren Sie das Curry mit Reis oder Naan-Brot.

Erhitzen Sie etwas Öl in einer Pfanne, geben Sie Gewürze wie Kreuzkümmel, Kurkuma, Ingwer und Knoblauch hinzu. Fügen Sie aufgetauten Spinat und abgetropfte Kichererbsen hinzu. Kochen Sie alles zusammen, bis der Spinat weich ist und die Aromen sich vereinen. Servieren Sie das Curry mit Reis oder Naan-Brot. Spinatlasagne: Verwenden Sie aufgetauten Spinat als Füllungsschicht in einer klassischen Lasagne. Schichten Sie den Spinat mit Lasagneplatten, Käse und einer leckeren Tomatensauce. Backen Sie die Lasagne im Ofen, bis sie goldbraun und ist.

Lebensmittel auf Vorrat im Gefrierfach: gefrorene Bananen

Gefrorene Bananen sind vielseitig einsetzbar und können eine köstliche Ergänzung zu vielen Gerichten sein.

Smoothies: Gefrorene Bananen sind eine fantastische Basis für cremige Smoothies. Kombinieren Sie sie mit anderen Früchten, Milch oder Joghurt, um einen leckeren und gesunden Smoothie zu zaubern.

Gefrorene Bananen sind eine fantastische Basis für cremige Smoothies. Kombinieren Sie sie mit anderen Früchten, Milch oder Joghurt, um einen leckeren und gesunden Smoothie zu zaubern. Nice Cream: Gefrorene Bananen können in wenigen Minuten zu einer gesunden und leckeren Eiscreme-Alternative verarbeitet werden. Einfach die gefrorenen Bananen in einem Mixer pürieren, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Nach Belieben können Sie auch weitere Zutaten wie Kakao, Erdnussbutter oder Beeren hinzufügen.

Gefrorene Bananen können in wenigen Minuten zu einer gesunden und leckeren Eiscreme-Alternative verarbeitet werden. Einfach die gefrorenen Bananen in einem Mixer pürieren, bis eine cremige Konsistenz entsteht. Nach Belieben können Sie auch weitere Zutaten wie Kakao, Erdnussbutter oder Beeren hinzufügen. Bananenbrot: Verwenden Sie gefrorene Bananen, die aufgetaut und püriert wurden, um ein saftiges und aromatisches Bananenbrot zu backen. Die gefrorenen Bananen verleihen dem Brot eine natürliche Süße und sorgen für eine weiche Textur.

Verwenden Sie gefrorene Bananen, die aufgetaut und püriert wurden, um ein saftiges und aromatisches Bananenbrot zu backen. Die gefrorenen Bananen verleihen dem Brot eine natürliche Süße und sorgen für eine weiche Textur. Fruchtige Snacks: Tauchen Sie gefrorene Bananen in geschmolzene Schokolade und lassen Sie sie dann fest werden. Sie erhalten ein köstliches und erfrischendes Dessert, das Sie einfach aus dem Gefrierschrank nehmen können, wenn Sie Lust auf etwas Süßes haben.

Tauchen Sie gefrorene Bananen in geschmolzene Schokolade und lassen Sie sie dann fest werden. Sie erhalten ein köstliches und erfrischendes Dessert, das Sie einfach aus dem Gefrierschrank nehmen können, wenn Sie Lust auf etwas Süßes haben. Smoothie-Bowls: Verwenden Sie gefrorene Bananen als Basis für Smoothie-Bowls. Fügen Sie Ihre Lieblingsfrüchte und Toppings wie Nüsse, Kokosraspeln oder Müsli hinzu, um eine gesunde und nahrhafte Mahlzeit zu kreieren.

Samen und Nüsse in der Tiefkühltruhe

Das Einfrieren von Nüssen und Samen kann tatsächlich helfen, ihre Haltbarkeit zu verlängern und zu verhindern, dass sie ranzig werden. Portionieren Sie die Nüsse und Samen und messen Sie die gewünschte Menge Nüsse oder Samen. Geben Sie sie in Ziploc-Beutel oder luftdichte Behälter. Auf diese Weise können Sie die benötigte Menge entnehmen, ohne die gesamte Packung zu öffnen.

Gut gelagert im Tiefkühlfach: Brot

Das Einfrieren von Brot ist eine großartige Methode, um es länger frisch zu halten und sicherzustellen, dass Sie immer welches zur Hand haben. Wählen Sie Brote aus, die sich gut einfrieren lassen. Vollkornbrote, Baguettes, Scheibenbrote und Brötchen eignen sich in der Regel gut zum Einfrieren.

Lebensmittel-Vorrat: Fond

Das Einfrieren von selbstgemachtem Fond ist eine weitere Möglichkeit, eine geschmackvolle Basis für Suppen, Saucen und andere Gerichte zur Hand zu haben. Entscheiden Sie, in welcher Menge Sie den Fond verwenden möchten. Gießen Sie den abgekühlten Fond in luftdichte Behälter oder Eiswürfelformen. Wenn Sie größere Mengen benötigen, verwenden Sie Gefrierbeutel oder -behälter.

Fleisch tiefkühlen

Das Vorrätig-Halten von Fleisch in der Tiefkühltruhe ist eine gute Möglichkeit, um eine Auswahl an Fleischsorten für längere Zeit verfügbar zu haben. Verwenden Sie frisches Fleisch von guter Qualität. Achten Sie auf das Verfallsdatum und wählen Sie eine ordnungsgemäße Verpackung in luftdichten Behältern oder Gefrierbeuteln.

Laut Bundeszentrum für Ernährung: Lebensmittel, die sich nicht zum Einfrieren eignen

gekochte Eier werden glasig, rohe Eier platzen in der Schale

rohe Kartoffeln werden süß

Pudding und Speisen aus Gelatine werden wässrig

Makronen und Baiser werden zäh

wasserreiche Lebensmittel werden matschig und verlieren ihre Konsistenz

Milchprodukte flocken aus und werden grießig

Wie lange kann man Lebensmittel einfrieren?

Durch das Einfrieren wird die Aktivität der lebensmitteleigenen Enzyme reduziert, jedoch erst bei -40 °C vollständig gestoppt. Dennoch können in tiefgefrorenen Lebensmitteln Abbauvorgänge sehr langsam weitergehen. Fett kann durch Luftsauerstoff ranzig werden. Laut der Bundeszentrale für Ernährung gelten folgende Durchschnittswerte für die maximale Lagerdauer:

Fleisch: 3 bis 12 Monate

Gemüse: 6 bis 12 Monate

Obst: 8 bis 12 Monate

fertige Speisen: bis zu drei Monaten

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Alina Wagner sorgfältig überprüft.