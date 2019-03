Sie lecken den Joghurtdeckel ab? So ungesund ist es wirklich

Jeder tut es irgendwann, meistens unbewusst: Aber ist es nicht ungesund, den Joghurtdeckel nach dem Öffnen abzulecken? Wir verraten es Ihnen.

Der Deckel auf dem Joghurt besteht meist aus Aluminium. Doch dieser Stoff ist nach TV-Dokumentationen wie "Die Akte Aluminium" in den vergangenen Jahren immer mehr in Verruf geraten. So könne er Nervenzellen und Knochen schädigen, soll Krebs verursachen sowie die Fruchtbarkeit beeinträchtigen, wenn er in großen Mengen konsumiert wird. Aber müssten die Hersteller dann nicht vor dem Abschlecken des Deckels warnen?

Wir nehmen täglich Aluminium auf

Zunächst einmal nimmt der Mensch täglich Aluminium auf. Es befindet sich im Trinkwasser, in Lebensmittel oder eben in der Aluminiumfolie oder anderen Lebensmittelverpackungen. 99,9 Prozent davon scheiden gesunde Menschen einfach wieder aus. Sollte sich also beim Abschlecken Aluminium lösen und in den Körper gelangen, würde es ihn ziemlich schnell wieder verlassen. Dazu kommt es aber überhaupt nicht und das hat einen einfachen Grund.

Joghurtdeckel mit Schutzschicht überzogen

Der Aluminiumdeckel auf dem Joghurt ist mit Kunststoff beschichtet, der erhitzt wird, schmilzt und sich fest mit dem Aluminium verbindet. Für diese Kunststoffe gelten strenge Regeln. Auch bei Getränkedosen kommen Kunststoffe zum Einsatz, die verhindern, dass Aluminium in das Lebensmittel gelangt.

Den Joghurtdeckel können Sie in Zukunft also mit ruhigem Gewissen ablecken. Aber Vorsicht, denn eine Gefahr "lauert" dennoch: Dass Sie sich an den scharfen Kanten des Deckels die Zunge schneiden, kann der Kunststoff nicht verhindern.

